El juez Moreno cita a Aldama para que le entregue el sobre que sostiene prueba la financiación ilegal del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado el próximo 4 de marzo al empresario Víctor de Aldama para que haga entrega del sobre que dice poseer y que, según su versión, probaría una supuesta financiación ilegal del PSOE. De esta forma la prueba esgrimida por el comisionista para intentar volver a negociar con la Fiscalía Anticorrupción quedará aportada en la causa en la que se investigan los pagos en efectivo que realizaba el PSOE a sus cargos y empleados. Es una pieza desglosada del caso Koldo que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha declarado bajo secreto.

Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO que el instructor del caso Koldo también realizará ciertas preguntas a Aldama en relación con uno de los informes aportados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El empresario se refirió al sobre que ahora se le reclama durante su declaración ante el juez Santiago Pedraz, en el caso en el que se investiga un fraude fiscal de hidrocarburos superior a los 180 millones de euros, el pasado 29 de enero.

"Si no les importa es algo que tenemos que negociar con ustedes directamente, estamos hablando de financiación ilegal del partido. Es relativo al negocio de hidrocarburos con financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista", respondió de forma literal al fiscal Anticorrupción Luis Pastor, para a continuación señalar que quien le facilitó esa documentación de la petrolera venezolana PDVSA había sido la entonces vicepresidenta y actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Aldama se refería a la fotografía de un sobre, encontrada en los teléfonos requisados por la UCO, en el que aparecía como remitente el entonces presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Manuel Quevedo Fernández, y como destinataria Delcy Rodríguez. Los agentes no encontraron el sobre al registrar la vivienda y las empresas de Alberto Escolano, en Calatayud (Zaragoza).

El comisionista declaraba en la causa instruida en el Juzgado Central de Instrucción número 5 en relación con sus gestiones para que la empresa Villafuel pudiera conseguir una licencia de operador de hidrocarburos, para lo que pidió ayuda a Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, quien le concertó citas con los ministerios correspondientes. Tras asegurar que actuaba como intermediario, Aldama negó ante el juez haberse reunido con el exjefe de Gabinete de Industria Juan Ignacio Díaz Bidart para mediar por la empresa de Claudio Rivas Ruiz-Capillas, uno de los supuestos cabecillas de la trama: "Niego que me reuniera con él, ni he estado en [el bar] La Tragantía [en una reunión]. Nunca he visto a ese señor".

Pese a que el sobre se referiría a una presunta financiación ilegal del PSOE, también negó ante el juez Pedraz haber entregado 90.000 euros en metálico a la empresaria Carmen Pano para que esta lo llevara a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. "Se lo está inventando", sostuvo. Para corroborar su versión calificó de "ridícula" la de Pano. "¿Qué más me daría a mí decir que entregué 90.000 euros para la sede del PSOE si ya he reconocido cantidades más graves?", insistió.

