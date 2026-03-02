Hallan muerta a una mujer de 66 años en Málaga con signos de violencia

La Guardia Civil investiga el hallazgo en la localidad malagueña de Cártama del cuerpo sin vida de una mujer de 66 años que presentaba signos de violencia.

La mujer, de 66 años, ha sido encontrada con un fuerte golpe y la casa estaba revuelta.

La Guardia Civil ha realizado una inspección ocular y científica a lo largo de la tarde en la vivienda, situada en la zona de Sierra Llana, para intentar determinar la causa exacta, si se trata de un robo o hay otras circunstancias.

El 112 recibió una llamada telefónica sobre las 13.35 horas, personándose en el lugar de los hechos y encontrando a una mujer fallecida, dando parte a la Policía Local, a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios que se hicieron cargo del cadáver.

Fuentes cercanas a la investigación consultadas han precisado que el interior de la vivienda en el que ha sido hallado el cadáver estaba revuelto.

Por ahora, la información oficial disponible es limitada. No se han facilitado más detalles sobre la identidad de la víctima ni la posible participación de terceras personas, y tampoco han trascendido datos sobre detenidos o hipótesis concretas. La investigación continúa abierta y cualquier novedad dependerá de lo que confirmen las fuentes oficiales a medida que avance el trabajo policial.

Noticias relacionadas

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga para realizarle la correspondiente autopsia.