Tormenta Regina
Buscan al conductor de un coche encontrado en una riera en Barcelona durante el temporal
El vehículo apareció arrastrado por el agua y sin ocupantes en la localidad barcelonesa de Llinars del Vallès
EP
BARCELONA
Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña buscan al conductor de un vehículo que han encontrado anegado en la localidad barcelonesa de Llinars del Vallès durante el temporal de lluvia de este viernes.
El aviso lo han recibido a las 14.32 horas y han activado a 16 dotaciones del cuerpo, entre las cuales efectivos de la unidad subacuática del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y un helicóptero.
Tras acceder al interior de la furgoneta, anegada en medio de la riera, no han localizado a nadie en su interior y han iniciado la búsqueda del posible conductor.
- Comunicado oficial del Valencia sobre Julen Agirrezabala
- Decisión tomada con Julen Agirrezabala
- Se confirma el problema para Carlos Corberán en el entrenamiento del Valencia CF
- Final: Valencia Basket resiste la rebelión lituana y logra una victoria importante
- El Valencia CF ficha a la perla de la cantera del Ontinyent
- El porterazo valenciano que no deja de crecer: MVP de la Copa de Italia
- ¿Cuándo juega Alcaraz en Indian Wells? Fecha y dónde ver su primer partido por TV
- La metamorfosis de Cömert en el Valencia CF