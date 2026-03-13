Dos detenidos por golpear y arrancar de un mordisco parte de la oreja a un profesor de un instituto en Alicante

Brutal agresión a un profesor en un centro educativo del municipio alicantino de Alcoy. Un docente ha perdido parte de una oreja al haber sido supuestamente atacado por familiares de uno de sus alumnos en un instituto de la localidad, que le han dado una paliza.

Por ello agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local han detenido a dos personas por su supuesta implicación en esta agresión, según han informado varias fuentes cercanas al caso.

Los arrestados son la madre de un alumno y un hermano mayor de este, de 17 años y por tanto menor de edad.

El suceso se ha registrado este viernes sobre las 13:30 horas, cuando al parecer se han presentado en el centro estas dos personas, tras ser avisada la madre por el IES de un problema que había protagonizado su hijo, al que habían llamado la atención.

El docente ha recibido patadas, puñetazos, mordiscos e incluso le han tratado de inmovilizar con la técnica del "mataleón"

Una vez allí, han pedido ver al profesor, al que presuntamente han atacado, dando puñetazos y patadas, y le han intentado inmovilizar con un "mataleón". En medio del ataque uno de los detenidos supuestamente le ha dado un mordisco en la oreja.

Las fuentes consultadas afirman que la víctima estaba recibiendo una "brutal" paliza, pero la intervención policial ha evitado que las consecuencias fueran mayores, ya que han sido los agentes de la Policía Local los que los han separado y arrestado en un primer momento, cuando estaban haciéndole el "mataleón".

Al centro educativo, cuyo nombre no ha trascendido, se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y sanitarios, realizando los agentes la detención de estas dos personas.

Así mismo ha sido atendido el trabajador, que ha sido traslado a un centro sanitario, y los médicos estaban viendo si era posible reconstruirle la oreja.

Protocolos de Educación

Por su parte desde la Conselleria de Educación han informado que por su parte se han activado todos los protocolos de atención al alumnado y profesorado, sin dar más detalles de lo sucedido en este centro educativo.

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Fuentes policiales han confirmado que en la tarde de este viernes los dos detenidos se encuentran en la Comisaria del Cuerpo Nacional de Policía de Alcoy compareciendo ante los agentes, donde también se están instruyendo las diligencias de este caso de agresión en el ámbito educativo.

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