Detenido un hombre por el presunto asesinato de su pareja en Cantabria

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo en Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil está desarrollando la investigación por este presunto asesinato por violencia de género, que habría tenido lugar ayer, sábado.

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Según informa este domingo la Delegación de Gobierno en Cantabria, efectivos de la Guardia Civil recibieron este sábado el aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio.