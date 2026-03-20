La autopsia concluye que Jimmy Gracey, el joven de EEUU ahogado en Barcelona, cayó al mar de forma accidental

El juez de guardia de Barcelona ha abierto diligencias en relación con la muerte de James 'Jimmy' Gracey, el estadounidense de 20 años que este jueves fue encontrado muerto en las aguas de la playa del Somorrostro, tras haber desaparecido la madrugada del pasado martes. El juzgado ha recibido la autopsia preliminar del fallecido, la cual descarta que su muerte fuese por causas criminales y abona la hipótesis policial de que el joven había caído al mar de forma accidental y se ahogó. El cuerpo presentaba varias heridas compatibles con haberse golpeado contra las rocas del espigón.

Los resultados también deberán esclarecer si el chico había consumido alcohol o algún tipo de sustancia cuando sufrió el accidente, extremo que se conocerá en unos días, cuando se obtengan los resultados del análisis de sangre. Una vez finalizado el examen, el cuerpo podrá ser entregado a la familia para ser repatriado y poder recibir sepelio en Estados Unidos.

Dispositivo

Los Mossos encontraron el cadáver a unos cinco metros de profundidad, muy cerca del espigón que separa el Port Olímpic de la playa del Somorrostro. La autopsia vendría a corroborar el informe de los Mossos. En su atestado, señalan que la muerte de Jimmy fue accidental, ya que varias cámaras de seguridad de la zona captaron el momento de su caída accidental al mar, según ha informado el diario 'El País'.

Ubicación de la Discoteca Shoko en Barcelona.

Para llegar hasta el cadáver, los agentes visionaron las cámaras de seguridad de los locales de la zona próximos a la playa del Somorrostro y hablaron con varios testigos, quienes señalaron que el joven se había dirigido solo hacia el espigón. Gracias a esta información, el dispositivo formado por las Unidades Acuática y Subacuática de los Mossos, que también recibieron el apoyo de los bomberos de Barcelona y de la Guardia Civil– buscó al estudiante en este punto.

La búsqueda se realizó durante todo el miércoles y jueves en la zona del Somorrostro. De hecho, los agentes encontraron su cartera y algunas piezas de ropa que permitieron ir acotando la zona de rastreo. Finalmente, antes de las seis de la tarde, efectivos de la unidad subacuática de la policía catalana dieron con el cuerpo de Jimmy a unos cinco metros de proximidad junto a las rocas.

Estudiante en Alabama

Por su parte, los padres de Jimmy, que se desplazaron desde Chicago y estuvieron pendientes del dispositivo de búsqueda, mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida hasta el último momento. Desgraciadamente no fue así.

Cartel colgado en la zona del Port Olímpic / Zowy Voeten

Jimmy, estudiante de tercer año de Contabilidad en la Universidad de Alabama y originario de Elmhurst (Chicago), estaba aprovechando sus vacaciones de primavera para visitar a amigos que se encuentran estudiando en Europa. Después de hacer una parada en Ámsterdam, el joven llegó a Barcelona el lunes por la mañana con la idea de dejar la ciudad el próximo sábado. La noche del lunes al martes salió de fiesta por el frente marítimo de la ciudad catalana con un amigo y horas más tarde, durante la madrugada, su rastro se perdió en la discoteca Shoko.

Familia influyente

El amigo que lo acompañaba se fue a casa y Jimmy decidió quedarse en el local más tiempo. La última vez que fue visto fue alrededor de las tres de la mañana en la discoteca. No volvió a dormir al Airbnb de la Ronda Sant Pere donde se alojaba, ni se ha vuelto a saber nada de él hasta que su cuerpo fue encontrado en las aguas del Somorrostro, cerca de la zona de ocio.

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La desaparición de Jimmy ha tenido un gran seguimiento por parte de los medios estadounidenses. Su familia –entre la que figura un productor sénior de la CNN en Washington, David Gracey– había hecho un llamamiento para recabar pistas sobre el paradero de un joven calificado de "responsable" que nunca había permanecido tanto tiempo sin contactar con nadie. Los familiares tienen previsto regresar el sábado a EEUU.

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