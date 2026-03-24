Intoxicación
Ingresadas por salmonelosis 14 alumnas de un colegio de Toledo, una de ellas en la UCI
Todas las afectadas por el brote, ocurrido en el centro Compañía de María de Talavera de la Reina, evolucionan favorablemente
EFE
Un total de 47 alumnas del colegio Compañía de María, en Talavera de la Reina (Toledo), han sufrido un brote de salmonelosis por ingerir un alimento en mal estado, y 14 han tenido que ser ingresadas en el hospital, una de ellas en la unidad de cuidados intensivos (UCI).
Desde la Consejería de Sanidad han confirmado a EFE que 13 de las alumnas están ingresadas en el Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado, de Talavera, mientras que la que permanece en la UCI está en el Hospital General Universitario de Toledo, y todas ellas están evolucionando favorablemente.
El brote de salmonelosis se ha achacado a que hayan comido “algo en mal estado”, por lo que se han enviado muestras del menú al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda (Madrid) para realizar la trazabilidad del brote y poder encontrar el origen de la intoxicación.
Sanidad ha indicado que el primer caso se detectó el jueves 19 de marzo y desde entonces se han registrado hasta un total de 47.
- El Celta pierde a uno de sus mejores jugadores a dos semanas de medirse al Valencia
- Ya hay decisión del Valencia CF con Filip Ugrinic
- Roman Yaremchuk volverá a Valencia
- El futuro de Guido Rodríguez en el Valencia está en 'standby'
- Decisión tomada con Matías Almeyda: Los tres nombres que maneja el Sevilla FC para sustituirle
- La gran victoria de César Tárrega en el Pizjuán
- Gran día para la portería del Valencia CF: De Antonio Sivera a Vicent Abril
- Bombazo confirmado: Fernando Alonso se baja del Aston Martin en el GP de Japón