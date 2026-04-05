Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Monique Zamora Vigneault Renfe limita velocidades en la línea Málaga-Madrid por una "incidencia operativa" en plena Operación Retorno Renfe ha vuelto a imponer límites de velocidad en la línea Málaga-Madrid este Domingo de Pascua, una de las jornadas con más afluencia de desplazamientos del año. La operadora estatal ha emitido una alerta para algunos de los viajes programados en plena Operación Retorno, alertando de demoras desde los 30 minutos. La compañía ha señalado que las limitaciones se deben a una “incidencia operativa”. Lee la noticia completa.

El PP plantea en Europa la falta de AVE directo Madrid-Málaga y exige a Bruselas que actúe El PP ha planteado a la Comisión Europea lo que califica de "caos del Gobierno con el AVE Madrid-Málaga", en referencia a la falta de conexión directa de esta infraestructura de tren de alta velocidad en ese trayecto por un desprendimiento de tierra, y ha exigido a Bruselas que actúe. Varios eurodiputados han registrado en el Parlamento Europeo una pregunta dirigida a la Comisión para tratar de conocer si España incumple sus obligaciones de mantenimiento, seguridad y continuidad operativa en un corredor cofinanciado con 350 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Los populares afirman que "los tres meses sin AVE y los tres aplazamientos solo generan desconfianza en la red de Alta Velocidad en España".

Renfe suspende el proyecto de enlace de alta velocidad entre España y París Renfe ha anunciado este miércoles la suspensión del proyecto que pretendía servir como enlace de alta velocidad entre España y París, principalmente por problemas de homologación de sus trenes, aunque mantiene sus líneas ya existentes hasta Lyon y Marsella. Así lo ha asegurado la empresa pública ferroviaria española a la agencia francesa de noticias AFP.

Huelva recurre su inadmisión en la causa de Adamuz por "mandato de pleno" y por ética El Ayuntamiento de Huelva ha recurrido la inadmisión de su personación en la causa del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que costó la vida a un total de 46 personas, 28 de ellas residentes en la provincia de Huelva. Los servicios jurídicos del Consistorio han remitido este miércoles el recurso a la procuradora, según ha informado en un audio remitido a los medios el segundo teniente de alcaldesa, Francisco Muñoz, quien ha indicado que se interpone "por mandato del pleno" y por ética. "Nosotros tenemos la obligación de agotar todas las vías posibles, todas las vías judiciales para formar parte de la causa", ha señalado.

Víctimas de Adamuz abren un calendario de reuniones con los principales implicados en la tragedia La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz prevé iniciar en los próximos días un calendario de reuniones con las principales entidades implicadas en la tragedia ferroviaria, con objeto de solicitarle información, manifestar la queja de los afectados o reclamar una mayor implicación, en función de cada caso. A este respecto, el presidente del colectivo, Mario Samper, avanza que los encuentros comenzarán el 7 de abril con Luis Pedro Marco, presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). La asociación quiere "pedir explicaciones sobre todo lo que ha hecho" esta entidad pública empresarial. De un lado, en la actualidad se investiga su trabajo en la vía afectada por el accidente y de otro, en los últimos meses han trascendido sus intervenciones en el lugar sin autorización judicial. Leer más

Juan Carlos Lozano Transportes lanza la mayor licitación de compra de trenes para Renfe por 1.700 milllones Transportes lanza la mayor licitación de la historia de Renfe: quiere comprar hasta 40 trenes por un importe de 1.700 millones. Los nuevos trenes podrán operar a una velocidad de 350 km/h una vez que la infraestructura ferroviaria esté preparada para permitir el incremento de la velocidad comercial. Lee la noticia completa.

El turismo hotelero sufre una "caída significativa" por la climatología, trenes e inflación El primer avance del barómetro turístico de invierno del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba (CAPT-UCO) ha revelado una "caída significativa" del turismo en establecimientos hoteleros de Córdoba ciudad durante los meses de enero y febrero, registrándose, en este sentido, "uno de los peores datos de los últimos años en viajeros y pernoctaciones", todo ello coincidiendo con factores adversos concatenados como "la climatología desfavorable, la crisis ferroviaria del AVE y la subida de la inflación, precisamente en estos meses consecutivos ya de por sí de temporada baja". Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detalldo que los datos de la capital cordobesa recogen una caída en el número de viajeros hoteleros "más acusada que en la provincia, donde el turista es más autónomo en su movilidad y utiliza el vehículo particular mayoritariamente, con escasa dependencia del ferrocarril".

Solo dos heridos en el accidente ferroviario de Adamuz permanecen hospitalizados Dos heridos en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresados en hospitales andaluces, tras el último alta. Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, uno de los ingresados se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba mientras que el otro está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga y se encuentra estable dentro de la gravedad. En los centros sanitarios andaluces se han atendido por el accidente ferroviario a 126 personas, cinco de ellos niños, se han producido 123 altas, y una persona falleció en la UCI del Reina Sofía de Córdoba, lo que elevó a 46 los muertos en el accidente.

El sector hotelero ve con incertidumbre la Semana Santa ante los problemas ferroviarios Los empresarios hoteleros de Madrid han advertido de que la "falta de normalidad" en la red ferroviaria de alta velocidad y la subida de los carburantes puede generar incertidumbre en la planificación de los viajes y afectar a la competitividad de destinos como Madrid de cara a la Semana Santa. Así lo ha advertido en un comunicado este lunes la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), en el que ha compartido el análisis de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) a nivel nacional para la campaña de Semana Santa. La afectación en el corredor de alta velocidad tras el accidente de Adamuz está generando "disrupciones significativas" en los desplazamientos, especialmente en el mercado nacional, en vísperas de un periodo de alta demanda como la Semana Santa, ha indicado.