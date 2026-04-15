Tres detenidos por el asesinato del hombre cuyo cuerpo fue hallado dentro de un saco en un pantano de Málaga

La Policía Nacional ha esclarecido el crimen del pantano de Casasola, ubicado en el municipio malagueño de Almogía, donde el cuerpo de un hombre fue hallado el pasado otoño en avanzado estado de descomposición en el interior de un saco. La víctima es el albanés Miklovan D., de 31 años, cuya desaparición fue denunciada meses antes por su entorno y que los investigadores enmarcan en un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico internacional. La Comisaría Provincial de Málaga ha confirmado este miércoles la detención de tres personas por los delitos de asesinato y pertenencia a organización criminal. "La víctima cayó en la trampa de sus captores, que le habían convocado bajo engaño para cerrar una supuesta transacción", han detallado.

La investigación la asumió el Grupo de Crimen Organizado de la Comisaría de Marbella tras la denuncia de una mujer por la desaparición de Miklovan, su pareja, con la que vivía en Benahavís. La joven contó que el 12 de mayo de 2025, ella y su novio estaban comiendo en un restaurante en Marbella cuando él recibió una llamada telefónica de unos supuestos "amigos" que le convocaron en una conocida venta en el barrio malagueño de Puerto de la Torre. El hombre acudió a la cita no volvió a dar señales de vida.

Los investigadores, que desde el principio trabajaron sobre una desaparición no voluntaria, localizaron el vehículo de Miklovan aparacado en el entorno de la venta y reunieron evidencias de que se subió a otro coche con otros dos ocupantes que pusieron rumbo al montañoso entorno del pantano de Casasola, en el término municipal de Almogía.

Vista aérea del embalse de Casasola, situada entre el Puerto de la Torre y Almogía. / Jorge Zapata (EFE)

Cadáver

Meses después, el 14 de octubre, un joven que pasaba unos días en la zona en una autocarvana localizó en cerca de la orilla del embalse un saco que parecía ocultar un cuerpo humano. La Guardia Civil confirmó la presencia de un cadáver junto a unos bloques de cemento para facilitar su hundimiento, pero la bajada del nivel del agua tras los meses de verano permitió el hallazgo. El cuerpo tenía las manos atadas con bridas y estaba en estado de saponificación, pero dejaba entrever unos tatuajes y una vestimenta que coincidían con los del desaparecido. El ADN confirmó la identidad de Miklovan, cuya autopsia reveló que murió de forma violenta.

Coche alquilado en Barcelona

Las pesquisas progresaron a través del vehículo al que se subió el fallecido. Alquilado en esas fechas en Barcelona por una mujer de 58 años, la Policía Nacional pudo acreditar los movimientos del coche por el entorno de Casasola días antes de la desaparición. La identificación de la mujer llevó a los agentes hasta los dos varones con los que la víctima se citó en la venta de Málaga, "dos albaneses de 36 y 45 años que se habían desplazado desde Barcelona a la provincia de Málaga para consumar el crimen". Todos ellos fueron detenidos el pasado mes de febrero por su presunta responsabilidad en los delitos de asesinato y pertenencia a organización criminal.

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Los dos registros llevados cabo las casas donde los dos varones vivían en Vallirana (Barcelona) se internieron documentos a nombre de la única mujer detenida, telefonía y armas simuladas. También se llevó a cabo un tercer registro en el domicilio de la sospechosa, en Villafranca del Panadés.