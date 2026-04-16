La ejecución de "El Panameño": el juez pide investigar la relación del jefe de la peligrosa banda dominicana "La Santa", desarticulada en Asturias

El juez que instruye el asesinato del panameño Emiliano Burke en un ajuste de cuentas en Lugo de Llanera ha solicitado a la Policía Judicial de la Guardia Civil que informe sobre la posible imputación de Aurys Joel C. de la C., supuesto líder de la peligrosa organización de narcos "La Santa", ya desarticulada y que estaba asentada en Gijón. También requiere informe sobre esta organización criminal, que habría encargado el asesinato de a quien conocían como "El panameño".

Aurys Joel ya está encarcelado en relación al grave incidente ocurrido en una pequeña localidad de Toledo el pasado 9 de noviembre, en el que murió un miembro de "La Santa" en un tiroteo con los agentes, y donde fue también arrestado Bladimir A. de J. Los tres habían acudido a secuestrar a un rival y se toparon con la Policía Nacional.

Tanto Aurys como Bladimir dirigirían "La Santa", organización dominicana asentada en Asturias que habria entregado a Emiliano Burke 12 kilos de cocaína para su venta. "El panameño" no habría pagado, aduciendo algún tipo de robo que no ha trascendido pero al que alude en una conversación grabada con José Enrique G. S., uno de los tenientes de la banda, detenido con otros cuatro implicados en el ajuste de cuentas el pasado 18 de marzo, en una gran operación de la Guardia Civil desarrollada en Gijón, Oviedo, Cataluña y Francia.

Fue este "vuelco" -robo entre narcos- por parte de Burke lo que hizo que lo "condenaran a muerte" sus exsocios, una sentencia que tardaron unos meses en ejecutar, debido a que Burke puso tierra de por medio yéndose lejos de Asturias. Sin embargo, regresó para declarar en un juicio de su hijo, en enero de 2025, lo que brindó a la banda la oportunidad de asesinarlo por medio de un sicario llegado de Francia, y que hoy aguarda su extradición en el país galo.

Por otro lado, el juez ha citado a declarar para el lunes 27 de abril al hijo de Emiliano Burke, que ejerce la acusación particular, bajo la dirección letrada de Fernando Barutell, y a J. F. S. M., quien se encontraba con el asesinado en el momento en el que recibió cinco tiros en Llanera, dándose a la fuga junto a Luis Aníbal J. G., quien habría facilitado datos para el crimen, pese a que la víctima era "amigo" suyo. Para el miércoles, 28 de abril, se reservan las declaraciones de otros tres testigos de los hechos.

El magistrado acuerda además librar oficio a la Dirección General de la Policía Nacional para que, por quien corresponda, se verifiquen las fechas de entrada y salida de España de José Enrique G. S., concretamente entre el 30 de diciembre de 2024 y el 29 de enero de 2025, tal como ha solicitado su defensa, que aduce que no estaba en España cuando se cometió el crimen.

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Está pendiente de resolver el recurso presentado por este detenido y otros dos investigados para su exoneración y excarcelación.

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