Arriondas
Ingresado un bebé de un año y medio en un hospital asturiano por ingesta de cocaína: la Guardia Civil investiga el entorno del menor
El Servicio de Menores del Principado asume la tutela del pequeño, que fue llevado al centro asistencial por su padre
Un bebé de 19 meses permanece ingresado desde este miércoles en el Urgencias del Hospital del Oriente de Asturias (HOA) por presunta ingesta de cocaína. La Guardia Civil investiga el entorno del menor para tratar de averiguar lo ocurrido, y el Servicio de Menores del Principado ha asumido la tutela del pequeño, que fue llevado hasta el centro asistencial por su padre.
La primera prueba indiciaria sobre tóxicos que se le realizó al bebé resultó positiva por presencia de cocaína. Como establece el protocolo para estos casos, se le practicó a continuación una segunda prueba de mayor calidad, cuyos resultados tardan en estar disponibles cuarenta y ocho horas.
Una vez que la primera prueba resultó positiva, los responsables del Hospital de Arriondas avisaron tanto a la Guardia Civil como al Servicio de Menores, iniciando el Instituto Armado la investigación para determinar las circunstancias de la intoxicación y el departamento del Gobierno autonómico los trámites para hacerse cargo de la tutela del pequeño.
- Una de las tres españolas elegidas en el draft, renuncia a la WNBA
- El Valencia CF 'celebra' la victoria del Atlético de Madrid en Champions League
- Más problemas para el Valencia CF y el Levante UD: El ritmo de la permanencia es el más alto desde 2008
- Los datos del desastre: El regalo que le ha hecho el Valencia CF al Atlético en la era Simeone
- La respuesta de José Viñas al interés del Valencia CF
- Estos son los fichajes alternativos a Guido que maneja el Villarreal para reconstruir su centro del campo
- El factor diferencial que no tiene el Valencia CF de Corberán
- La Euroliga mantiene el formato... ¿cómo afecta esto al Valencia Basket?