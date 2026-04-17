Un incendio de tres viviendas obliga a desalojar un edificio en el centro de Torrevieja

Un aparatoso incendio se ha producido este viernes en tres viviendas en el centro de Torrevieja (Alicante). Los bomberos, que han recibido el aviso a las 20.10 horas, han estado trabajando en su extinción hasta las 22 horas.

Las casas afectadas están en un edificio de la calle Ramón Gallud con María Parodi, un inmueble con planta baja, entresuelo, seis alturas y ático, que se ha tenido que desalojar casi al completo, mientras que se ha confinado a los residentes de los últimos pisos.

Al parecer, el fuego se ha originado en el tercer piso y se ha extendido al segundo, desde donde salía desde el balcón gran cantidad de humo y llamas.

Los vecinos han pedido ayuda desde otras viviendas. En un primer momento, se desconocía si había alguien dentro de los inmuebles incendiados, pero al parecer no hay heridos.

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En los trabajos de extinción han intervenido diez bomberos de los parques de Torrevieja y Almoradí, además de un oficial, un suboficial, un sargento y dos cabos.

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