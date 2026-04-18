Turleque
Rescatan y trasladan al hospital a un niño de 3 años tras caerse a un pozo de 15 metros en Toledo
Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y los bomberos de Villacañas para rescatarlo
EP
TOLEDO
Un menor de 3 años se ha caído a un pozo de quice metros de altura en la localidad toledana de Turleque, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.
El aviso al servicio de emergencias se ha realizado a las 13.32 horas en una finca de la calle Cristo.
Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y los bomberos de Villacañas para rescatarlo. Posteriormente, una UVI le ha trasladado hasta el Hospital Universitario de Toledo.
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