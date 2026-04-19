Fallece el hombre herido el pasado martes en un tiroteo de ajuste de cuentas en Barcelona

El hombre ingresado en un hospital de Barcelona desde el pasado martes en estado grave, tras ser tiroteado a quemarropa en la terraza de una cafetería donde estaba sentado en el barrio del Poblenou de Barcelona -caso que los Mossos investigan como un ajuste de cuentas entre grupos criminales-, ha fallecido este domingo.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han confirmado a EFE la muerte del hombre, de 44 años, adelantada por el diario ARA, y han precisado que el caso se investiga a partir de ahora como un delito de homicidio consumado. El tiroteo se produjo sobre las 15:50 horas del martes en el Passeig del Taulat, a la altura de la calle Selva de Mar, en el distrito de Sant Martí de Barcelona.

Según explicaron a EFE fuentes próximas al caso, la principal hipótesis de los Mossos es que se trate de un ajuste de cuentas entre grupos criminales, como el asesinato a tiros de un hombre en julio del pasado año en la calle de Consell de Cent de Barcelona, en una disputa entre bandas rivales de origen balcánico.

La víctima recibió varios impactos de bala cuando estaba tomando una consumición en la terraza de la cafetería Kibo, un local del Poblenou especializado en 'brunchs' y cócteles muy frecuentado por turistas y vecinos de la zona.

Además, el hombre también presentaba un corte en el cuello, según las mismas fuentes. Tras ser tiroteado, el hombre fue atendido por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y posteriormente trasladado al Hospital del Mar en estado grave. Vecinos del barrio explicaron a EFE que la víctima vivía en la zona y era un cliente habitual del local en el que fue tiroteado.

Acusado por asesinato

Según informó EL PERIÓDICO, el hombre asesinado cerca del parque de Diagonal Mar es Krsto Vujic, conocido también como Terminator, miembro de uno de los clanes de Montenegro que han convertido Barcelona en escenario de su particular batalla.

Sería miembro del clan Skaljar y estaba en busca y captura por el Tribunal Superior de Podgorica por narcotráfico y pertenencia a una organización criminal y la implicación en varios procesos judiciales abiertos, según informan los medios montenegrinos.

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También está acusado de participar, junto a otros miembros de su clan, en el asesinato de Šćepan Roganović, hermano de un alto dirigente del clan Kavac, en la ciudad de Herceg Novi el 13 de febrero de 2020. Precisamente el juicio por este crimen se celebra desde hace unas semanas y Vujic era uno de los acusados, pese a que se le juzga en ausencia junto a otros altos mandos de los Skaljar que también están prófugos