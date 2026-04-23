La madre del bebé de seis semanas víctima de abusos es enfermera en Barcelona y se sometió a un tratamiento de reproducción asistida

El bebé de seis semanas que fue víctima de abusos de sus padres sigue ingresado en la uci neonatal de Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y el pronóstico es que sobreviva pero seguramente con secuelas derivadas de los maltratos, ha informado la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané. El juez, a petición de la fiscalía, acordó el ingreso en prisión de los dos progenitores con acusaciones de lesiones muy graves, agresión sexual con penetración y maltrato habitual a su hijo. El padre, de 42 años, trabaja en una fábrica y la madre, de 43 años, es, según ha confirmado El Periódico de Catalunya, enfermera en el hospital Vall d'Hebron, centro en el que fue atendido el pequeño y que, ante las lesiones que padecía, comunicó el suceso a los Mossos d'Esquadra y a la autoridad judicial, que procedieron a detener a los padres.

El bebé es fruto de un tratamiento de reproducción asistida, según ha sabido ese diario. De ahí la extrañeza de los investigadores ante lo ocurrido, dado que el pequeño era un hijo muy deseado por la pareja. Tras la detención, subrayan las fuentes, el comportamiento de los progenitores fue "extraño". Por ahora, se desconoce el motivo por el que una familia "aparentemente normal" presuntamente habría provocado unos malos tratos a su hijo.

Los investigadores quieren averiguar el grado de implicación de cada uno de los padres en los presuntos malos tratos, así como esclarecer como se produjo la presunta agresión sexual con penetración. Ambos negaron los hechos cuando prestaron declaración, no se inculparon el uno al otro y afirmaron que no entendían cómo el pequeño podía tener las heridas que presentaba. Incluso, según las fuentes consultadas, los médicos descartaron que las lesiones pudieran ser fruto de algún tipo de enfermedad. Precisamente el testimonio de la pediatra que atendió al bebé y del forense influyó de forma clara en la decisión de encarcelar a la pareja.

Fuentes policiales aseguran a El Periódico de Catalunya que los registros al domicilio familiar y la inspección de los móviles de los padres no han aportado más datos ni indicios de que hubiera más personas implicadas o de que las lesiones puedan estar relacionadas con la elaboración de imágenes de explotación infantil.

"Inimaginable"

En una entrevista en Catalunya Ràdio, la consellera Pané ha dado detalles este miércoles del estado del bebé que fue víctima de abusos físicos y sexuales por parte de sus progenitores. "Está en la uci de neonatos, tiene seis semanas... Sobrevivirá pero con secuelas derivadas de los maltratos", ha dicho Pané, que ha admitido que es un caso "tristísimo". "Es inimaginable que unos padres puedan generar este daño en una criatura indefensa". La consellera ha admitido que no dio "crédito" cuando supo además que la madre es enfermera.

En cuanto a la respuesta de la Administración, Pané ha defendido que "el sistema ha funcionado", porque los médicos de Vall d'Hebron que atendieron al bebé detectaron el maltrato, informaron a los Mossos d'Esquadra que se presentaron en el hospital "inmediatamente" y los padres fueron detenidos y encarcelados.

Familia extensa o de acogida

El bebé se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPiA) de la Generalitat, al retirarle el juez la patria potestad. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha explicado este miércoles que se está estudiando si el bebé puede quedarse con algún miembro de la llamada familia extensa o con alguna familia de acogida de urgencia, para que no ingrese en un centro de menores. "Está bajo la tutela de la DGPPIA desde el primer minuto, y nos dejaremos la piel para que tenga la mejor protección y entorno posibles", ha subrayado Martínez Bravo.

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La consellera ha detallado que, habitualmente en estos casos, se analiza si algún miembro de la familia extensa puede hacerse cargo del menor y protegerlo. Si no es así, se busca una familia acogedora de emergencia. Precisamente, ha recordado que los centros de acogida no son la mejor solución para los menores, y menos aún para los niños más pequeños. Por ello, ha instado a la ciudadanía a informarse para convertirse en familia acogedora.

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