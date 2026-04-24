Muere un menor apuñalado por un joven desde un patinete en Madrid

La Policía Nacional investiga el homicidio de un chico de 17 años de edad que ha sido apuñalado por otro joven desde un patinete en Puente de Vallecas (Madrid), según ha informado este viernes el cuerpo policial.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 15:00 horas en la calle Vizconde de Arlesson, donde el joven ha sido atacado y ha recibido dos puñaladas por la espalda.