Buscan al tripulante de un pesquero francés en Asturias que salió a faenar hace cuatro días y no regresó

Intensa búsqueda en la costa de El Franco (Asturias) para dar con el pescador francés Erwan Gléveau. Los restos de su embarcación, Santa María Dominic, con matrícula francesa, fueron hallados este domingo en la costa de El Franco, en concreto entre la playa de Porcía y la punta de La Atalaya.

Salvamento Marítimo activó la búsqueda a primera hora de la mañana. De hecho, el helicóptero Pesca 2, de la Xunta de Galicia, fue el primero en rastrear la costa franquina. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso del Centro de Salvamento Marítimo a las 9:05 horas. En la llamada, salvamento solicitó apoyo por tierra. Indicaron que la embarcación Santa María Dominic, con base en el puerto francés de Audierne, lleva desaparecida desde el pasado 29 de abril, cuando no regresó a puerto después de faenar.

Los esfuerzos se centran ahora en determinar si el hombre está dentro de la embarcación. El casco está volteado y en una zona rocosa de difícil acceso.

Las labores de búsqueda se pusieron en marcha por la activación de la baliza de emergencia de la embarcación a las 3:40 horas de este domingo. A esa hora inició Salvamento Marítimo el operativo para dar socorro a la embarcación.

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Amplio dispositivo

Salvamento Marítimo tiene desplegado en la zona al Helimer y a una embarcación. Bomberos de Asturias envió al jefe de zona noroccidental junto a efectivos del parque de Valdés. Además, se ha movilizado a la ERIE de Cruz Roja y a la agrupación de voluntarios de protección civil de El Franco. Por su parte, la Guardia Civil tiene desplegadas varias patrullas por tierra desde que recibió el aviso de Salvamento Marítimo. Según el Instituto armado, en la zona trabaja su Unidad Aérea (CUCO) con componentes del GREIM y dos patrullas de seguridad ciudadana de la compañía de Luarca. Además, está de camino la patrullera "Río Ésera" del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).