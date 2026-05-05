Investigación
Detenido un hombre tras precipitase una mujer desde un tercer piso en Ourense
La Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso, ocurrido en O Carballiño, y trata de determinar si el arrestado es pareja de la víctima, que se encuentra grave pero fuera de peligro
EFE
Un hombre ha sido detenido este martes después de que una mujer, que está grave pero fuera de peligro, se precipitase desde el balcón de un tercer piso de una vivienda en O Carballiño (Ourense).
Según han explicado a EFE fuentes de la investigación, los hechos se produjeron en torno a las tres de madrugada y la Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido y determinar además si eran pareja.
Por el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y estudian, entre otras vías, si puede tratarse de violencia machista. Está previsto que el hombre pase este miércoles a disposición judicial.
Como consecuencia de la caída, la víctima fue trasladada a un centro hospitalario, donde fue atendida y no se teme por su vida.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron personal de emergencias sanitarias, Guardia Civil y Policía Local.
- Griezmann responde a Mestalla tras los aplausos
- ¿Qué tres equipos descienden si se dieran los resultados de la primera vuelta? Así acabaría la clasificación de LaLiga
- Histórico ascenso de la UD Castellonense a Segunda RFEF con un ex del Valencia CF
- Las dudas del Liverpool con Mamardashvili pese a la probable marcha de Alisson a la Juventus
- Oficial: El Villarreal y Marcelino separan sus caminos: fin a una etapa histórica en La Cerámica
- Mbappé se burla del madridismo: nueva falta de respeto al Real Madrid
- El Barça apunta a su primer fichaje para la temporada 26/27
- El Sevilla sale del descenso y pone al rojo vivo la lucha por la supervivencia en LaLiga