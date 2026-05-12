A prisión un hombre por matar a golpes con un palo a un amigo en Alicante y fingir que había muerto atropellado

Un hombre fingió el hallazgo fortuito del cadáver de un amigo que podía haber sido atropellado en la localidad alicantina de Pilar de la Horadada y en menos de 24 horas acabó detenido y confesando a la Guardia Civil que lo había matado a golpes con el palo de una azada durante una discusión. Una agresión que se originó, según el apresado, porque la víctima quería vivir una temporada en su domicilio y le amenazó con una navaja al decirle que no.

Todo ocurrió la noche del pasado 23 de abril. Una llamada al 112 de Emergencias alertó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Pilar de la Horadada del hallazgo de un cadáver. El aviso fue dado por un ciudadano marroquí de 53 años que alertó del hallazgo del cuerpo sin vida de un amigo suyo en las inmediaciones de la salida 774 de la AP-7, la autopista Alicante-Cartagena.

Lugar donde apareció el cadáver. / INFORMACIÓN

El cuerpo de la víctima, de 31 años y la misma nacionalidad que el detenido, estaba en una tubería de cemento de grandes dimensiones debajo de un tramo de la autopista AP-7 a su paso por el término municipal de Pilar de la Horadada e inicialmente todo hacía pensar que el cadáver pudo caer ahí tras ser atropellado por un vehículo.

Inspección de la Guardia Civil

La Guardia Civil realizó una inspección técnico ocular del cuerpo y tras el levantamiento del cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde al día siguiente la autopsia reveló que el hombre sufrió una muerte violenta causada por varios golpes realizados con un objeto contundente de sección cilíndrica.

La víctima presentaba lesiones en cabeza, toros y extremidades y la autopsia apuntó además que la muerte debió ocurrió entre el 19 y 20 de abril, unos días antes del aviso dado por el conocido de la víctima.

El palo de azada usado en la agresión mortal. / INFORMACIÓN

El Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Alicante asumió la investigación del caso y la principal línea de investigación se centró desde el principio en la persona que dio el aviso del hallazgo del cadáver. El lugar donde apareció el cuerpo no es un lugar de paso habitual para cruzar la AP-7, ya que hay uno a unos cien metros. Este extremo hizo sospechar también a los investigadores que la persona que llamó para alertar del hallazgo del cuerpo pudiera estar relacionada directamente con la muerte.

Este sospechoso y otra tercera persona residían en una construcción realizada dentro de un invernadero y habilitada como vivienda. Dicha residencia se encontraba a unos 300 metros del lugar del hallazgo del cuerpo y cuando los investigadores se desplazaron a dicho lugar localizaron al sospechoso cuando trataba de huir en bicicleta con sus enseres personales y el pasaporte.

Los agentes impidieron que se marchara y, tras realizar una minuciosa batida por los alrededores en busca de cualquier prueba que pudiera arrojar información sobre el homicidio cometido, localizaron entre la maleza un astil de madera de una azada, de un metro de largo y cuatro centímetros de diámetro. Según la Guardia Civil, este palo de azada fue el utilizado para golpear y matar a la víctima. Especialistas del Laboratorio de Criminalística realizaron pruebas reactivas de restos biológicos y la muestra dio positivo.

La Guardia Civil realizó además un registro en la vivienda del sospechoso y encontró también una navaja de doce centímetros de longitud.

Ante tales evidencias, el sospechoso acabó confesando el crimen y explicó a los agentes que, la noche en que ocurrieron los hechos, la víctima se presentó en su domicilio con la intención de quedarse a vivir durante una temporada.

El agresor afirma que se negó por la mala relación que existía entre ellos, ya que habían convivido en el pasado y tuvieron problemas porque la víctima tenía mal carácter. A raíz de la negativa entablaron una fuerte discusión en la que, según la manifestación del homicida, la víctima le habría amenazado con la navaja hallada por los agentes en el domicilio. La respuesta a esta amenaza con la navaja fue darle una paliza mortal con el palo de madera de una azada.

Otro varón que residía con el detenido declaró como testigo ante la Guardia Civil y según su versión habría intentado convencer al autor del crimen para que se entregara.

El hombre de 53 años fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio doloso y tras ser puesto a disposición de la Plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, en funciones de Guardia, se decretó su ingreso en prisión provisional.

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La bautizada como 'operación Yalzaq' ha sido desarrollada por el Equipo de Homicidios, con la colaboración del Laboratorio de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante y el apoyo del Puesto Principal y el Equipo Territorial de Policía Judicial de Pilar de la Horadada.

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