Castilla y León
Una detenida tras la muerte por arma blanca de un hombre en un domicilio de Salamanca
La investigación sigue abierta tras el hallazgo del cadáver con heridas provocadas por un cuchillo
EFE
Una mujer ha sido detenida en Salamanca por la muerte de un hombre de unos 40 años, que ha fallecido esta madrugada tras sufrir una agresión con arma blanca, al parecer un cuchillo, en un domicilio de la capital salmantina, según ha informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
La detención la ha realizado la Policía Nacional, en una investigación que sigue abierta.
En torno a las 6.45 horas, una llamada ha avisado al servicio autonómico de Emergencias 1-1-2 de una agresión a un hombre en un domicilio de la calle Petunias, y los alertantes ha precisado que el hombre ha resultado herido con un arma blanca, un cuchillo, y que estaba inconsciente.
El centro de emergencias 1-1-2 ha avisado del suceso a las policías Nacional y Local, y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una UVI móvil.
El personal sanitario trasladado al lugar ha confirmado el fallecimiento del hombre, de unos 40 años.
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