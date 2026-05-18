Se investiga la muerte de una mujer en Navarra como un posible caso de violencia machista

La Policía Foral investiga la muerte de una mujer de 44 años en la localidad navarra de Arguedas como un posible caso de violencia machista, por el que la pareja de la víctima ha sido detenida tras entregarse en dependencias de la Guardia Civil.

El Centro de Mando y Coordinación de la Policía Foral, según informa este cuerpo en un comunicado, ha tenido conocimiento de los hechos a través de un familiar de la mujer, que ha encontrado a la fallecida en su domicilio.

Posteriormente, han tenido conocimiento de que el presunto autor, y pareja de la fallecida, se había entregado en dependencias de la Guardia Civil de Valtierra, localidad próxima al lugar de los hechos, tras manifestar que había "agredido a su pareja en el domicilio familiar", según detalla la Guardia Civil.

Los agentes se han desplazado con el hombre a la vivienda situada en Arguedas y a su llegada esta ya se encontraba acordonada por el dispositivo establecido por la Policía Foral, confirmándose la muerte de la mujer.

En ese momento, la Guardia Civil ha procedido a su detención como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.

La investigación de los hechos está siendo asumida por la Policía Foral, en aplicación de los acuerdos de coordinación existentes.

En el lugar se encuentran agentes de las unidades de Policía Judicial y Prevención de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Tudela, así como agentes de la División de Policía Científica y de la División de Policía Judicial de la Comisaría Central con sede en Pamplona.

Según las primeras investigaciones, no constaban denuncias previas relacionadas con violencia de género y la mujer no figuraba en el sistema VioGén.

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De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 20 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.361 desde 2003. La segunda en Navarra en este año.