SUCESO
Hallan muertos, con signos de violencia, a dos hermanos de 57 y 59 años en Cádiz
Los cadáveres presentaban heridas de arma blanca
EFE
Cádiz
La Guardia Civil investiga la muerte de dos hermanos de 57 y 59 años, cuyos cadáveres han sido encontrados en una vivienda de Estella del Marqués, una pedanía de Jerez de la Frontera (Cádiz), según han informado fuentes de la investigación.
Este lunes, agentes de la Guardia Civil registraron una vivienda tras el aviso de familiares que hacía tiempo que no sabían nada de los dos hermanos, uno de los cuales tenía antecedentes psiquiátricos por esquizofrenia.
Al acceder a la vivienda, la Guardia Civil encontró los cadáveres de ambos hermanos, con signos de violencia y heridas de arma blanca. El instituto armado investiga las causas del suceso y todo apunta al homicidio de uno de los hermanos y posterior suicidio del otro.
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