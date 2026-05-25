El asesino en serie ´Dinamita Montilla´ niega cualquier crimen después de salir de prisión

"Yo lamento la muerte de David, pero no sé nada de este tema". José Jurado Montilla, más conocido como Dinamita Montilla, ha negado varias veces ante el tribunal del jurado que lo juzga desde este lunes su participación en el crimen de Los Montes de Málaga en el que un joven de 21 años fue asesinado en agosto de 2022 con dos disparos de escopeta en el paraje de Los Ciegos donde la víctima recogía algarrobas.

El acusado, que se enfrenta a 26 años de prisión que pide la Fiscalía por un delito de asesinato en concurso con robo con violencia y tenencia ilícita de armas, ha llegado a decir que su implicación es un "montaje" vinculado a su pasado (ha cumplido 28 años de condena por cuatro asesinatos en los años ochenta) y a los vídeos que subía a TikTok criticando a la justicia, la monarquía o la política y que es "imposible" que le atribuyan esos hechos porque "nunca he estado en ese lugar", descartando que, como le ha apuntado la acusación, pueda haber un testigo que le haya visto por los alrededores de la escena del crimen. Sobre el testimonio de una amiga suya que le atribuye la posesión de una escopeta cuando se produjo el asesinato de David, Montilla ha asegurado que debe de ser una confusión y que la testigo se referirá a una carabina y una pistola de bolas que se encontró en un vertedero con las que se fotografió, pero que finalmente las entregó a la policía. "No tengo armas desde los años ochenta", ha puntualizado.

El ADN de la mochila

También ha cuestionado los restos de ADN que los investigadores hallaron en el tirador de la cremallera de la mochila de David, la prueba que finalmente permitió identificarlo y detenerlo en un pueblo de Badajoz como el presunto autor del crimen y el robo de pertenencias del chico casi dos años después de los hechos. "No sé cómo está ahí. Yo creo que ha habido manipulación o un error de laboratorio", ha asegurado antes de preguntar a la sala por qué no lo identificaron antes a través de su perfil biológico si las bases de datos policiales ya lo tenían por sendas muestras que le realizaron en 2014 y en febrero de 2024, esta última antes de su arresto y con su consentimiento por otra investigación.

"Matar al zorro que come a las gallinas"

La acusación ha hecho referencia una frase que se le atribuye al acusado en el sumario del único crimen que ha reconocido, el de un hombre al que mató en su vivienda Puerto de la Torre en 1985. "Dijo que salió de casa a matar al zorro que come a las gallinas", la misma frase que David dijo a través de un audio a su familia que un hombre armado con una escopeta le acababa de decir. Preguntado por esta coincidencia, Montilla ha respondido que el audio puede estar "manipulado".

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El caso de Ester Estepa

Durante la vista oral también le han preguntado por su presunta implicación en la desaparición y muerte de Ester Estepa, la sevillana de 42 años a la que se perdió el rastro en Gandía (Valencia) en agosto de 2023 y cuyo cadáver fue hallado en febrero de 2024 por unos senderistas en un cañaveral. A pesar de las pruebas halladas en su móvil y de ser la última persona que la vio con vida, Montilla ha asegurado que Ester era su amiga y que convivió con ella 21 días, pero ha negado ser el autor del sexto crimen por el que se le investiga.