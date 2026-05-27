Más de 400 policías en una nueva operación contra el tráfico de drogas y armas en Torrelavega (Cantabria)

Más de 400 agentes de la Policía Nacionalparticipan este miércoles en una nueva operación en el municipio cántabro de Torrelavega contra el tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio y extorsiones.

La operación, coordinada por la Fiscalía y juzgados de esa ciudad, está en marcha y bajo secreto, según ha informado la Policía Nacional.

Fuentes cercanas a la investigación han señalado a EFE que los agentes han registrado varias viviendas en las localidades torrelaveguenses de Campuzano y Barreda, así como en el municipio de Cartes.

El operativo incluye una pala excavadora para la búsqueda de alijos de droga.

Además, un helicóptero ha sobrevolado la zona desde las 5.30 horas de hoy y también hay desplegados perros policía.

La Policía también ha establecido controles en varias localidades de Torrelavega, como Barreda, Tanos o Campuzano, filtrando de modo selectivo algunos vehículos para registrarlos.

En marzo, la Guardia Civil detuvo a doce personas en otra operación contra el tráfico de drogas y armas, en la que se incautaron distintas cantidades de estupefacientes y armas cortas y largas.

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Cerca de 200 agentes participaron en aquella operación que incluyó registros en zonas de Torrelavega en las que también hoy también se está actuando, si bien no se ha confirmado que haya relación entre ambas investigaciones.