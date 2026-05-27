Acechó toda la noche a su exmujer en el portal y la asesinó cuando salió de casa: le piden 30 años de cárcel

Dos hombres se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Madrid por el crimen de Carolina, una mujer colombiana de 39 años, que vivía en Getafe (Madrid). Por un lado, el exmarido de la mujer, que acabó con su vida el 4 de noviembre de 2023, según las investigaciones. También otro hombre que ayudó al presunto asesino.

En torno a las 13:40 del sábado, 4 de noviembre de 2023, Carolina fue asesinada por su expareja en una avenida tranquila de la ciudad de Getafe (Madrid).

Según la fiscalía, el acusado "no aceptaba que Carolina hubiera dado por finalizada su relación sentimental y tras numerosos intentos infructuosos de retomar la relación y ante la negatividad de la misma, tomó la decisión de acabar con su vida y así evitar que ella pudiera tener una relación sentimental con otra persona".

Rompieron la relación

En 2022, la víctima y el acusado se casaron y decidieron "mudarse a vivir juntos en Getafe". Tan solo un año después, la relación se terminó y dejaron de vivir en la misma casa.

Un día antes de los hechos, el presunto asesino "telefoneó al cómplice para pedirle que quedaron en un sitio ya que le tenía que pedir un favor, a lo que este accedió", segú el escrito del fiscal.

Ayuda para matarla

Sobre las 17:15 horas de ese mismo día "ambos se vieron en las inmediaciones de la casa de la víctima". Allí el acusado le dio al cómplice "veinte euros, una máscara para ocultar su rostro y un bote de spray para inutilizar las lentes de las cámaras de la comunidad de propietarios de su ex mujer".

El hombre hizo lo que el presunto asesino le pidió. Y dos horas más tarde, "recibió otra llamada de él en la que le pedía colaboración para acabar con la vida de Carolina, de acuerdo con la fiscalía. El presunto cómplice se negó y se ofreció a buscar a una tercera persona que pudiera" cometer el asesinato.

Entró en su casa

Poco después, sobre las cinco de la madrugada, el presunto asesino "entró solo en la casa de su ex mujer" sin su permiso. "Al llegar a la habitación donde dormía, la cogió por el cuello, trató de quitarle el móvil y la arrastró por la fuerza fuera de casa", según el escrito de Fiscalía siempre.

El compañero de piso de la mujer "evitó que el hombre consiguiese sacarle de la casa". Es entonces cuando el acusado "huyó del domicilio a las seis de la mañana", y se quedó "esperándo a la mujer en la puerta de su casa" hasta pasado el mediodía.

Doce minutos

En cuanto la mujer bajó de su casa, sobre las 13:30 horas, el presunto asesino "persiguió a su exmujer por la calle durante doce minutos", hasta que terminó alcanzándola, forcejeó con ella, y ya en el suelo, "sacó un cuchillo que llevaba oculto en la sudadera" y "le asestó tres puñaladas que le causaron la muerte".

Sin mirar atrás, "huyó del lugar". Días después dio una "coartada falsa de los hechos a la policía", pero terminó siendo detenido y puesto a disposición judicial, según las pesquisas.

14 años de prisión

Ahora, la Fiscalía pide 30 años de prisión para él por tres delitos: 25 años por el asesinato de Carolina, cuatro años por el allanamiento de morada de la casa de la mujer y un año por malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

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El otro acusado, su presunto cómplice, se enfrenta a una condena de diez años por su complicidad en el asesinato y a otros cuatro años de cárcel por un delito de allanamiento de morada. En total, 14 años de prisión.