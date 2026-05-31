Muere una montañera finlandesa en una caída durante un descenso en Huesca

Una mujer finlandesa de 42 años murió ayer tras sufrir un accidente mientras realizaba el descenso del pico Balaitus (Huesca) junto a su marido, de 53 años. El percance tuvo lugar en la zona de la Gran Diagonal, en el término municipal de Sallent de Gállego. Al parecer, la víctima resbaló por la nieve y se precipitó unos 500 metros, lo que le llevó a perder la vida de inmediato. Los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) localizaron el cadáver tras sobrevolar la zona en helicóptero y lo trasladaron hasta la helisuperficie de Panticosa, donde los servicios funerarios le llevaron hasta el Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.

Es el undécimo rescate que la Guardia Civil ha llevado a cabo esta semana en el Pirineo oscense. El martes, a las 13.50 horas, se recibió un aviso en el que se comunicaba que un montañero, mientras realizaba la progresión del pico Mullerres (Benasque), estaba sufriendo calambres en las piernas. Es un hombre de 51 años y vecino de Álava que fue evacuado y trasladado hasta la helisuperficie de Benasque, donde contonuó por sus propios medios. Se trata de un hombre de 51 años y vecino de Álava. Por la tarde, a las 18.40 horas, se rescató a un barcelonés de 62 años que quedó enriscado en la Pleta de Ixeia (Benasque). Y por la noche, a las 21.00 horas, se rescató a un francés de 42 años que se había fracturado el brazo tras una caída en la ruta del barranco Coda Sartén (Boltaña).

Al día siguiente, a las 20.30 horas, los especialistas del Greim tuvieron que auxiliar a dos jóvenes senderistas de Guadalajara y Zaragoza por agotamiento y desorientación mientras realizaban la actividad en el barranco Culivillas (Sallent de Gállego).

Y este sábado se efectuaron seis rescates. A las 10.50 horas se recibió un aviso en el que se comunicaba que un montañero, mientras realizaba la actividad en la cara sureste del Pico Chistau del P.N. Posets-Maladeta (Benasque), tras un deslizamiento por pendiente nevada, le sangraban los dedos y tenía ansiedad.Se trata de un hombre de 26 años y vecino de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

A las 12.00 horas se recibió un segundo aviso en el que se comunicaba que un senderista, mientras realizaba la actividad en las cercanías del Río Yaga (Puértolas) había sufrido una luxación de rodilla. Se trata de un hombre de 32 años y vecino de Zaragoza. A las 13.25 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que una senderista, mientras realizaba la actividad ascendiendo al Pico de Estos (Benasque), había sufrido un esguince de tobillo. Se trata de una mujer de 44 años y vecina de Huesca.

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A las 15.00 horas se recibió un aviso en el que se comunicaba que un senderista, mientras realizaba la actividad en las cercanías del refugio Fenales (Nueno), había sufrido un golpe de calor en las horas centrales del día, no pudiendo continuar con la actividad. Se activó GREIM de Huesca, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061. Se trata de un hombre de 55 años y vecino de Zaragoza. A las 16,20 horas se recibió un aviso en el que se comunicaba que una montañera menor de edad que iba junto a su club de montaña, mientras realizaban prácticas de progresión en la nieve en FOrau de Gorgutes en el P.N. Posets-Maladeta (Benasque), había sufrido tras deslizarse por una pendiente de nieve, heridas en la cara, fractura en el codo y varias contusiones por el cuerpo.