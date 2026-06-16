Investigación
Ocho heridos tras la deflagración de una bombona en un restaurante de Málaga
El suceso ha provocado el derrumbe de la planta superior del local y el realojo de una mujer que vivía en la primera planta. Ninguno de los afectados necesitó traslado al hospital
Jose Torres
Un total de ocho personas han resultado heridas tras producirse una deflagración de una bombona de gas en un restaurante ubicado en el centro de la localidad malagueña de Sayalonga, según ha confirmado a primera hora de esta mañana Emergencias 112.
Los hechos, que han provocado graves daños materiales, ocurrieron sobre las 20.15 horas de este pasado lunes, cuando varios particulares llamaron al teléfono de emergencias para informar de la explosión de una bombona en el interior de un establecimiento ubicado en la plaza Don Rafael Alcoba, la más importante del pueblo, y que había varias personas que presentaban heridas.
Dos menores y seis adultos atendidos
La sala coordinadora movilizó a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), de la Guardia Civil y a sanitarios del 061, que se desplazaron a la zona con una UVI móvil y un equipo médico que atendieron en el lugar a dos menores de 2 y 7 años y a seis adultos con edades comprendidas entre los 33 y los 88 años. Afortunadamente, ninguna de las personas afectadas requirieron traslado a un centro hospitalario.
Por su parte, la dotación del CPB de Vélez-Málaga aseguró y precintó la zona afectada y la inspección del inmueble reveló que la explosión se produjo en la planta superior mientras el establecimiento estaba abierto al público. "La planta superior ha quedado afectada en su totalidad, derrumbada a causa de la explosión", han explicado fuentes de la Diputación de Málaga antes de añadir que los bomberos retiraron otras bombonas y realizaron tareas de desescombros para garantizar que no había personas atrapadas.
Una vecina, realojada
Con la zona totalmente asegurada, los agentes acompañaron a la inquilina de una vivienda que también había en la planta superior para que recogiera pertenencias de primera necesidad, ya que deberá ser realojada hasta que los técnicos valoren la situación del inmueble. La fachada y la ventana de una vivienda colindante también se ha visto afectada.
La Guardia Civil ha asumido la investigación para determinar las causas exactas de la explosión.
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