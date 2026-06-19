Sucesos
Aparecen muertos un padre y una hija en una vivienda de Gerena (Sevilla)
La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo de ambos cuerpos sin vida este viernes a las 15:00, aunque de momento "no se conocen las posibles causas de ambos fallecimientos"
Carlos Doncel
La Guardia Civil investiga este viernes las muertes un padre y su hija en una vivienda ubicada en Gerena. Según han confirmado fuentes oficiales, la Benemérita ha recibido sobre las 15:00 "aviso del hallazgo de dos personas fallecidas en interior de una vivienda en la localidad". El fallecido tiene alrededor de 50 años, según estas mismas voces, mientras que la mujer está en la veintena, tal como han detallado desde el Instituto Armado.
Por el momento, y según la Guardia Civil, "no se conocen posibles causas de los fallecimientos" del padre y su hija, "no descartándose ninguna hipótesis". "Tras el hallazgo la Central operativa de Servicios activó al Equipo de Policía Judicial, quien se ha hecho cargo de la investigación", apuntan estas mismas fuentes.
Asimismo, y tal como señalan desde el Instituto Armado, los agentes al cargo de las pesquisas "continúan practicando las diligencias oportunas".
- Final | Valencia Basket - FC Barcelona; la final de la Liga Endesa, en vivo
- El exvalencianista Cavani rompe con Boca Juniors y se ofrece al mercado de fichajes
- El director deportivo del FC Barcelona se reúne con los agentes del valencianista Javi Guerra
- Fichaje NBA para la Euroliga: Regresa a un top de Europa y rival de Valencia Basket
- OFICIAL | Primera equipación Valencia 26/27: Vuelta al origen para la camiseta del último año en Mestalla
- La cláusula de Javi Guerra es de 40 millones de euros... y asciende en el mes de agosto
- El Valencia CF anuncia la marcha del capitán del VCF Mestalla
- Kempes: 'Me calenté tanto que ningún jugador de Argentina me habla todavía