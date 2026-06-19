Prisión sin fianza para el detenido por la presunta agresión sexual que llevó al hallazgo de un cadáver en Castellón

La titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Castellón ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido esta semana por una presunta agresión sexual en la capital de la Plana.

El arrestado queda investigado en una causa abierta, inicialmente y sin perjuicio de una posterior calificación judicial, por varios delitos de agresión sexual, según han informado fuentes judiciales.

La magistrada ha adoptado esta decisión exclusivamente en relación con esos presuntos delitos sexuales, ya que son los únicos hechos por los que el detenido ha sido puesto a disposición de este órgano judicial y sobre los que tiene competencia.

Una investigación que destapó otro caso

La causa por agresión sexual está directamente relacionada con el hallazgo del cadáver de un hombre de avanzada edad oculto en el interior de un congelador en una vivienda de Castellón.

El descubrimiento se produjo durante la entrada y registro practicada por la Policía Nacional en el domicilio del investigado, dentro de las actuaciones derivadas de la denuncia por agresión sexual.

Sin embargo, las circunstancias que rodean la aparición del cadáver siguen una vía judicial completamente independiente. Las diligencias para esclarecer la muerte de esta persona están siendo instruidas por la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castellón.

A la espera de nuevas pruebas

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre el cadáver hallado en la vivienda y continúa a la espera del resultado de diversas diligencias policiales y judiciales que deberán determinar las causas y circunstancias del fallecimiento.

Los investigadores tratan ahora de esclarecer si la muerte tuvo relevancia penal y qué relación guardan los hechos con el hombre que permanece en prisión provisional por los presuntos delitos sexuales.

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El hallazgo del cuerpo en el congelador conmocionó esta semana a la ciudad de Castellón y abrió una segunda investigación que continúa bajo secreto de las actuaciones mientras avanzan las pesquisas policiales y judiciales.

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