Crimen en Castellón: La custodia de los hijos del fallecido y su exmujer había provocado discusiones con intervención policial

Fuentes cercanas al crimen de Almenara (Castellón) indican a Mediterráneo que había habido actuaciones policiales en el pasado en el chalet donde se produjo el crimen del viernes en la playa de Casablanca. El principal conflicto que parecía haber en dichos operativos era acerca de la custodia de los dos hijos menores que tenían en común la mujer que vivía en la casa y el fallecido.

Este hombre de 38 años murió presuntamente a manos del actual novio de esta mujer, quien acudió a la casa, vio que el 'ex' estaba allí y comenzó una discusión que acabó a puñaladas. El presunto agresor está detenido y aún siendo interrogado por la Guardia Civil en el cuartel de la Vall d'Uixó.

Además, las mismas fuentes aseguran que no se había intervenido en dispostivios relacionados con la violencia de género, al menos por parte de las entidades locales.

Buscan el arma homicida

Un día después del crimen de la playa de Almenara, los investigadores de la Guardia Civil continúan buscando el arma del crimen para así poder atar el caso con mayor firmeza. Según dicen fuentes de toda solvencia a este diario, los agentes, con la colaboración de la Policía Local del municipio de la Plana Baixa, rastrean cada rincón del distrito costero de la localidad.

Presuntamente, el detenido por estos hechos, natural de Xilxes, terminó con la vida del exmarido de su novia a puñaladas

, pero aún se desconoce el lugar en el que el supuesto autor del crimen se habría desecho del objeto punzante con el que mató al varón de 38 años, nacido en Benifairó de les Valls (Valencia) pero arraigado en Almenara. El violento episodio ocurrió este viernes sobre las 8.15 horas en un chalet del carrer Llarg de la playa, en presencia de la mujer (novia del asesino y 'ex' de la víctima) y de sus dos hijos menores, que tenía en común con el fallecido.

El detenido aún se encuentra en las dependencias de la Guardia Civil de la Vall d'Uixó donde está siendo interrogado por los investigadores, antes de pasar previsiblemente a disposición judicial. Los agentes tienen 72 horas (de las cuales ya han pasado más de la mitad) hasta tener que dar ese próximo paso por ley.

Levantan los contenedores

Los miembros del Servicio de Criminalística de la Policía Judicial de la Guardia Civil estuvieron toda la mañana del viernes removiendo todos los contendores de la zona cercana a la vivienda. El arrestado pudo haber tirado en cualquier parte el arma, un elemento probatorio clave en toda causa judicial. La Marjal de Almenara, una zona con una gran cantidad de agua entre vegetación, queda a unos 100 metros de la casa. El mar, también.

La Guardia Civil investiga el móvil sentimental como una de las hipótesis del crimen. Los trágicos hechos ocurrieron cuando el presunto agresor acudió a casa de su novia y vio que en ella estaba el exmarido de esta mujer. Se desconocen todavía las causas que llevaron a la discusión entre ambos hombres, pero todo desembocó en el ataque brutal con arma blanca al fallecido.

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El presunto autor lo agredió sobre un coche frente a la casa y la víctima, que regresó hacia dentro de la misma, terminó desangrándose en el interior.

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