La jueza cita a la mujer de Isak Andic para conocer las malas relaciones con su hijo

El Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona ha estimado una batería de pruebas dentro de la investigación abierta por la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, el 14 de diciembre de 2024 en el minicipio barcelonés de Collbató. Entre ellas ha citado a diez testigos entre los que destacan Estefanía Knuth, su pareja, quien ante los Mossos d'Esquadra explicó que las malas relaciones de la víctima con su hijo, Jonathan, acusado del homicidio de su padre. Precisamente, estas malas relaciones y la "obsesión" por el dinero de Jonathan son el principal móvil del supuesto crimen, según los investigadores y la fiscalía.

Por eso, la declaración de Knuth se presume como crucial en este procedimiento, ya que explicará de primera mano estas relaciones entre padre e hijo. Precisamente, otra de las testigos citadas es Julia L., la terapeuta que atendía a la familia y que debe explicar el contexto de algunos mensajes que aparecen en el teléfono de Isak. En uno de ellos, de julio de 2024, su hijo habla de "no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte", dentro de este proceso terapéutico, según la defensa del acusado.

En este sentido, la jueza quiere escuchar la declaración de la terapeuta para remarcar este proceso de sanación entre los Andic, ya que, según los primeros indicios recogidos por los Mossos, presuntamente pudo haber "incitado" a Isak a dar la herencia en vida a su hijo. También deben comparecer en el juzgado dos de los agentes de la Unidad de Montaña de los Mossos que hicieron el informe sobre la caída, tal y como adelantó 'La Vanguardia'.

Junto a ellos también pasarán a declarar por el juzgado las dos hijas del empresario y hermanas del investigado, Sarah y Judith Andic Raig, así como personal de Mango, encabezados por su consejero delegado, Toni Ruiz y otros responsables de ciberseguridad de la empresa que deben explicar los cambios de teléfono de Jonathan. Otra de las testigos citadas será la secretaria de Jonathan que gestionó su viaje a Ecuador.

En ese viaje Jonathan aseguró haber perdido el teléfono móvil. Por eso, la jueza también reclama que "se investiguen los movimientos y extractos bancarios realizados por el investigado" del 23 a 27 de marzo de 2025, cuando estaba en ese país.

Requisar ordenadores

Además la jueza pide "la incautación de todos los ordenadores o dispositivos electrónicos del que es usuario el investigado con la finalidad de proceder a su volcado a los efectos mencionados así como de cualquier otros de interés para la investigación". También se solicita a la policía "averiguar las fechas (billetes, compañías aéreas, hora de llegada y salida de cada vuelo), circunstancias, motivaciones (rutinas) y actuaciones desarrolladas por el investigado con ocasión de su desplazamiento y estancia en Ecuador, incluyendo la determinación de itinerarios, contactos, actividades realizadas y cualquier otro extremo de interés para la investigación".

El juzgado, a petición de fiscalía, insta a investigar la identificación de los excursionistas que atendieron al acusado poco después de la caída de su padre en Collbató y que la defensa considera importantes para que expliquen su estado de "nerviosismo y shock" en ese momento. Sus nombres no aparecían en el primer atestado sobre el incidente en Collbató.

En su auto, al que ha tenido acceso este medio, la jueza también pide a la Unidad Territorial de homicidios de la Región Metropolitana Sud de Mossos para que se elabore un informe técnico sobre el funcionamiento de Wassapweb,y si es posible o no utilizar dicha aplicación sin el terminal móvil, ya que Jonathan lo usó desde Ecuador cuando le habían robado el teléfono. También piden a los responsables de Mango "un registro de los terminales entregados y recibidos por cada empleado y VIPS de la empresa" así como los terminales acilitados Jonathan entre los años 2020 y 2025.

Reconstrucción técnica

También se insta a la Policía Científica de los Mossos una "pericial técnica de reconstrucción de la precipitación en la que perdió la vida" Isak y que debe hacerse conjuntamente con los doctores que practicaron la autopsia y con los agentes que hicieron la inspección ocular. El objetivo es hacer "un estudio de la tipología de las lesiones que presentaba la víctima con la posible dinámica de los hechos, y vestigios hallados en el lugar de los hechos (reloj, chaqueta, marca en el camino y restos de sangre)" .

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Tal y como adelantó El Periódico de Catalunya, el juzgado pide al Servei Catalá de la Salut y/o entidad medica vinculada a la tarjeta sanitaria individual de Isak "el historial médico, asistencial y farmacológico completo de la víctima".

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