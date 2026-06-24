En Almuñecar
Investigan la muerte de un menor de 16 años tras precipitarse desde una azotea en Granada
Los investigadores barajan la hipótesis de una caída accidental
EFE
La Guardia Civil investiga la muerte de un menor de 16 años tras precipitarse desde la azotea de un edificio en Almuñécar (Granada), han indicado a EFE fuentes del instituto armado.
Los hechos han ocurrido sobre las 8:00 horas de este miércoles y la caída -se investiga si accidental o intencionada- se ha producido desde la azotea de un piso ubicado junto al Paseo del Altillo de la localidad costera. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento del joven, que es de procedencia extranjera, según las fuentes.
No se descarta la posibilidad de una caída accidental desde la azotea, a la que, según un vecino del bloque citado por el diario Ideal, la víctima pudo haber subido junto a unos amigos tras pasar la noche de fiesta, si bien la investigación continúa abierta.
Según ha indicado a EFE el centro coordinador de emergencias 112, hasta el lugar, en la calle Livry-Gargan, se desplazaron, además de la Guardia Civil, efectivos sanitarios y de la Policía Local, que solo pudieron certificar el fallecimiento.
- La plantilla del Valencia, con agujeros en todas las líneas, a diez días del comienzo de la pretemporada
- Operación salida del Valencia CF: André Almeida está en la agenda de un club de LaLiga
- Así son los cruces del Mundial en estos momentos
- La venta millonaria que puede hacer Mateu Alemany para intentar fichar a Kang In
- Cuándo juega España el próximo partido del Mundial: fecha y hora del partido frente a Uruguay
- Otra perla de la cantera del Valencia Basket paga su cláusula para irse a la NCAA
- La sobrada de Joel Parra antes del Barcelona - Valencia Basket: 'Tenemos las maletas hechas para ir a València
- Se conoce el plan y listado de amistosos de pretemporada del Valencia CF