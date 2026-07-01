En Camponaraya
Detenido un hombre de 64 años por la muerte de una mujer de 38 en León
Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis y tratan de esclarecer si existía algún tipo de relación entre ellos
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EFE
León
Un hombre de 64 años ha sido detenido esta madrugada por la muerte de una mujer de 38 en Camponaraya (León), según han informado a EFE fuentes de la investigación que mantienen abiertas todas las hipótesis y tratan de esclarecer si existía algún tipo de relación entre ellos.
Fuente: El Periódico
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