En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.

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Fuente: El Periódico

El incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, transformó en pocas horas la sierra en una inmensa lengua de fuego. El fuerte viento, las elevadas temperaturas y la abundante vegetación favorecieron una propagación que sorprendió a los vecinos de Bédar y amenazó numerosas viviendas aisladas por el monte. Lea aquí la crónica completa.

El cambio de viento ha propiciado que el incendio de Los Gallardos (Almería) esté retornando al núcleo poblacional, especialmente a la zona del barranco de Alfaix, donde se llevará a cabo el desalojo de los 250 vecinos que se encuentran en la zona. Así lo ha trasladado a los periodistas el alcalde de Los Gallardos (Almería), Francisco Miguel Reyes Martín, en el puesto de mando avanzado ubicado en El Turre, que ha abandonado para colaborar sobre el terreno en las labores de desalojo del lugar.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una conversación con el presidente andaluz, Juanma Moreno, en la que han analizado las consecuencias del incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, y que ha provocado al menos once muertos. Sánchez, que ha informado de esa conversación en las redes sociales, ha subrayado que desde el primer momento se está trabajando con la máxima colaboración entre las instituciones para hacer frente a esta tragedia.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha trasladado su pésame a los familiares y allegados de las víctimas mortales del incendio de Los Gallardos (Almería) y ha puesto los recursos del Gobierno navarro a disposición en todo lo que pueda ayudar. "Mi pésame a familiares y allegados de las, al menos, 11 víctimas mortales del terrible incendio de Los Gallardos (Almería)", señala la presidenta en la red social X.

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se ha puesto en contacto este viernes con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, para trasladarle un mensaje de "cariño y de afecto" ante el incendio forestal en Almería, que ha dejado once fallecidos, y ha puesto a su disposición los medios que considere.

La UME despliega 200 militares con 70 vehículos en el incendio de Los Gallardos. Sara Fernández

El tráfico en las vías afectadas por el incendio de Los Gallardos en Almería, todas ellas carreteras locales, se ha normalizado ya después de que los agentes de la Guardia Civil han estado trabajando durante toda la noche. Así lo ha asegurado el director general de Tráfico, Pere Navarro, en un encuentro informativo, en el que ha manifestado su solidaridad con todos los afectados y ha lamentado que, a diferencia del tráfico ya normalizado, las víctimas no se van a poder recuperar.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado este viernes su solidaridad con Andalucía tras el incendio declarado en Los Gallardos (Almería), cuyo balance provisional es de 12 fallecidos y 19 personas desaparecidas, y ha ofrecido la colaboración de la comunidad autónoma en las tareas de extinción.