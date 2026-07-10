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Tragedia en Andalucía

Mapa del incendio de Los Gallardos, en Almería: dónde se sitúa el fuego y qué zonas están afectadas

La zona afectada se extiende alrededor de la carretera N-340A y la autovía A-7, dos de las principales vías que atraviesan el término municipal

Mapa con la localización del incnedio de Los Gallardos, en Almería.

Mapa con la localización del incnedio de Los Gallardos, en Almería. / El Correo

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Ramón Morales

El incendio forestal de Los Gallardos se localiza en el Levante Almeriense, en el sector oriental de la provincia de Almería y a unos 80 kilómetros de la capital. El municipio se encuentra en el interior, pero muy próximo a la costa mediterránea, entre las localidades de Bédar, Antas, Vera y Turre, y cerca de municipios costeros como Garrucha y Mojácar.

Sobre el mapa, la zona afectada se sitúa alrededor de la carretera N-340A y la autovía A-7, dos de las principales vías que atraviesan el término municipal. El fuego habría comenzado cerca del kilómetro 511 de la N-340A y se extendió hacia áreas montañosas próximas a Bédar, donde se encuentran varios de los núcleos evacuados y donde fueron localizadas algunas de las víctimas.

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El terreno está marcado por la cercanía de la sierra de Bédar y por una sucesión de barrancos, caminos estrechos y viviendas dispersas, una configuración que dificulta tanto la evacuación como el acceso de los equipos de extinción. El perímetro del incendio se extiende, por tanto, por una zona de transición entre las montañas del interior y el corredor que conduce hacia la costa de Garrucha y Mojácar.

Fuente: El Correo de Andalucía

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