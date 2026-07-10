Sara Fernández

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Así se ve el incendio de Los Gallardos desde el pueblo

Sara Fernández Sara Fernández García / PI STUDIO | @jimmyguitartf

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este viernes de que todo parece indicar que "la mayoría o la totalidad" de las once víctimas mortales del incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) son extranjeras, a la espera de que concluyan las labores oficiales de identificación. Más información