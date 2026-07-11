Secciones

Es noticia
VALENCIA CF PRETEMPORADAVALENCIA CF FICHAJES DIENG SATOVALENCIA BASKET JEAN MONTERORafa Mir pasa el reconocimiento médicoOtro fichaje del Real Madrid para Pedro MartínezOctavos de final Mundial Horarios EliminatoriasCorbalán Comunicado Oficial Valencia Basket FichajeAseguran que Olise no fichará por el Real Madrid
instagram
9.240 campos de fútbol: eso es lo que ha quemado el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

9.240 campos de fútbol: eso es lo que ha quemado el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Sara Fernández García / PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

9.240 campos de fútbol: eso es lo que ha quemado el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Sara Fernández García / PI STUDIO

PI STUDIO
Añádenos en Google

La huella del incendio forestal de Los Gallardos se extiende como una gran mancha rojiza y oscura entre este municipio, Bédar y las inmediaciones de la autovía A-7. La imagen muestra la magnitud de un fuego que ha castigado con especial intensidad el Levante almeriense y que, en sus momentos más críticos, llegó a avanzar hasta 100 metros por minuto.

TEMAS

Tracking Pixel Contents