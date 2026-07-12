En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja doce muertos

Obtienen el perfil genético de los 12 muertos en el incendio de Los Gallardos (Almería)

El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha obtenido ya el perfil genético de los doce fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería), si bien no ha sido posible la identificación de ninguna víctima debido a que sus familiares están viajando a España desde otros países para proceder al cotejo de las muestras biológicas.

Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), constituido específicamente para hacer frente a esta emergencia y activado en la mañana del viernes, los especialistas han trabajado de forma ininterrumpida durante toda la noche y la jornada de hoy desde la recepción de los restos en el Instituto de Medicina Legal.