Tráfico
Dos muertos y cinco heridos en un grave accidente en la AP-7 en Málaga: un camión cisterna sale ardiendo tras impactar con una grúa y un taxi
El camión, que transportaba combustible, impactó con una grúa y un taxi que asistía a una familia cuyo vehículo se había averiado
Redacción
Dos personas han fallecido y cinco están heridos de gravedad en un accidente crítico en la autovía AP-7 a la altura de Benahavís en el que están implicados tres vehículos. Según han informado fuentes cercanas al caso y del Consorcio provincial de bomberos a este periódico, un camión cisterna que transportaba combustible impactó con una grúa y un taxi que asistía a una familia cuyo vehículo se había averiado. En él viajaban abuelos, padres y nietos.
Tras el impacto, el camión se ha prendido fuego en el punto kilométrico1064, a la altura del jardín botánico, provocando un importante incendio que ha afectado a la arboleda colindante. La magnitud de las llamas ha generado una gran columna de humo negro y ha obligado a cortar la autovía en ambos sentidos, por lo que se ha habilitado un desvío alternativo por la A-7, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
El incendio, ya extinguido, ha movilizado a bomberos tanto del Consorcio provincial como de Marbella así como un retén del Infoca, con 26 efectivos por tierra y un vehículo autobomba, junto al apoyo de un helicóptero semipesado y otro ligero.
El suceso se ha producido a la altura del Parque Botánico, cerca de la zona donde hace unos días se produjo un incendio forestal que obligó a desalojar a 2.000 personas.
Medidas de autoprotección
La Agencia de Emergencias de Andalucía ha pedido a la población de las urbanizaciones cercanas al incendio que adopten medidas de autoprotección como el cierre de puertas y ventanas para evitar que el humo entre en la vivienda, no acercarse a la zona afectada por las llamas -"no te acerques ni vayas a mirar. Deja trabajar a los operativos"- así como prestar especial atención a los más vulnerables, esto es, niños, mayores, enfermos crónicos y con patologías respiratorias.
Fuente: La Opinión de Málaga
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