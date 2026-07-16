Detenido el presunto autor del incendio forestal que ha provocado desalojos y confinamientos en la Sierra de Madrid y ha obligado a desplegar a la UME

Un incendio forestal declarado este jueves en las proximidades de Lozoyuela ha obligado a desalojar preventivamente a más de un centenar de vecinos en Buitrago de Lozoya, así como a ordenar el confinamiento en las pedanías de Cinco Villas y Mangirón, ambas pertenecientes al municipio de Puentes Viejas, afectando a más de 2.000 personas. Al final de la tarde, un hombre ha sido detenido como sospechoso de provocar el fuego.

El fuego ha provocado el corte de la autovía A-1 en sentido Burgos en la salida 69. También se ha visto cortada la M126 en el km 0, la M135 en el km 5 y la M127. La Dirección General de Tráfico ha pedido a los conductores que extremen la precaución al circular por la zona.

Ante la evolución del incendio, declarado sobre las 16 horas, la Comunidad de Madrid ha elevado a Situación Operativa 2 el Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales, INFOMA 2026, y ha solicitado la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias. La UME se sumará al dispositivo desplegado, con unos 30-40 afectivos y maquinaria, en este punto de la Sierra Norte, donde continúan los desalojos, los confinamientos, las afecciones al tráfico y los cortes de suministro eléctrico en varios municipios.

En las tareas de extinción trabajan 28 dotaciones terrestres y nueve medios aéreos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y de los Bomberos Forestales regionales. En los trabajos participan también los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, que colaboran con los equipos de emergencia desplegados para tratar de frenar el avance de las llamas.

La situación ha obligado además a enviár una alerta ES-Alert a los vecinos de la zona: "Debido a la evolución del incendio en las proximidades de Buitrago de Lozoya y pedanías de Cinco Villas y Manjirón (Puentes Viejas), permanezca confinado en su vivienda hasta nuevo aviso. Mantenga puertas y ventanas cerradas y evite salir al exterior. Siga toda la información actualizada en medios de comunicación y redes sociales oficiales. Por favor, solo llame al 112 en caso de emergencia".

Por el momento, las autoridades no han informado de la superficie afectada, el posible origen del incendio ni de la existencia de personas o viviendas amenazadas. Tampoco se ha comunicado que haya sido necesario realizar evacuaciones.

Mientras, los vecinos de localidades proximas como Buitrago,Gascones, Mangiron, Rascafría, Torremocha del Jarama, Torrelaguna o La Serna del Monte denuncian cortes de suministro eléctrico.

Detenido un sospechoso de provocar el incendio

Desde el puesto de mando avanzado, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado que se ha procedido a la detención de una persona "como sosprechoso de haber podido iniciar este incendio". Una persona que estaba huyendo, y que tras "un aviso de parte de los vecinos", la Guardia Civil "ha dado con él", una persona con antecedentes que estaba por las inmediaciones. "Ha huido y se le ha capturado, y en estos momentos, ya esta detenido".

En unas declaraciones remitidas a los medios, Martínez ha explicado que "todo apunta a que el detenido es el causante del incendio", tanto por el material que portaba en la mochila en el momento del arresto como por su reacción.

La Comunidad de Madrid se personará como acusación particular

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha anunciado desde el Parque de Bomberos de Lozoyuela que la Comunidad de Madrid se va a personar este mismo viernes como acusación particular "para que caiga todo el peso de la ley al detenido por la Guardia Civil como sospechoso de causar el este grave incendio forestal". Algo que también ha expresado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a través de X.

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La Comunidad impulsó una modificación de la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza para habilitar el ejercicio de la acción popular en procesos penales derivados de delitos de incendio y de atentados contra los recursos naturales y el medio ambiente que revistan una gravedad significativa.

Fuente: El Periódico de España