Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VALENCIA CF FICHAJES SALIDA CENKVALENCIA CF PRETEMPORADAAISSA MANDI, FICHADO POR EL LEVANTE UDMEUNIER PLANTA AL VALENCIA CF Y DEJA UN DARDOComunicado Oficial Valencia Basket Fichaje
instagram

Los Mossos lo investigan

Muere un hombre de forma violenta en Barcelona tras quebrantar supuestamente una orden de alejamiento con una mujer

La víctima, que ha sido trasladado herida a un hospital de la capital catalana, ha fallecido en el centro hospitalario

Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

BARCELONA

Un hombre ha muerto de forma violenta en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona la madrugada de este martes después de ser detenido por supuestamente quebrantar una orden de alejamiento contra una mujer, han confirmado fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press.

El hombre, que ha sido trasladado herido a un hospital de la capital catalana, ha fallecido en el centro hospitalario, según ha avanzado 'TV3'.

Noticias relacionadas

Los Mossos investigan las causas del suceso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents