Los Mossos lo investigan
Muere un hombre de forma violenta en Barcelona tras quebrantar supuestamente una orden de alejamiento con una mujer
La víctima, que ha sido trasladado herida a un hospital de la capital catalana, ha fallecido en el centro hospitalario
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EP
BARCELONA
Un hombre ha muerto de forma violenta en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona la madrugada de este martes después de ser detenido por supuestamente quebrantar una orden de alejamiento contra una mujer, han confirmado fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press.
El hombre, que ha sido trasladado herido a un hospital de la capital catalana, ha fallecido en el centro hospitalario, según ha avanzado 'TV3'.
Los Mossos investigan las causas del suceso.
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