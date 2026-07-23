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Galicia

Unas orcas hunden un velero a 1,3 millas de Estaca de Bares, en el norte de la provincia de A Coruña

Los dos tripulantes fueron rescatados por un barco que navegaba por la zona

Rescate de los tripulantes del Idem tras chocar contra dos orcas

Rescate de los tripulantes del Idem tras chocar contra dos orcas / Salvamento Marítimo

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Agencias

Un velero se ha hundido este jueves a 1,3 millas de Estaca de Bares, en Mañón (A Coruña), tras sufrir una vía de agua tras chocar con unas orcas presentes en la zona, según ha informado Salvamento Marítimo.

El barco, bautizado como Idem, tenía a bordo a dos tripulantes, que fueron recogidos por una embarcación motora que navegaba por la zona y, más tarde, fueron trasladados, en buen estado, al cercano puerto de Cariño (A Coruña) por la Salvamar Shaula, que fue movilizada por el Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra (A Coruña).

El departamento público ha concretado que el helicóptero Helimer 401 inició una inspección del entorno para comprobar si el impacto de la unidad contra los cetáceos provocó algún tipo de contaminación.

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Por su parte, la Axencia Galega de Emerxencias ha precisado que el 112 Galicia conoció el incidente poco después de las cinco de la tarde y que los propios ocupantes del velero alertaron de la presencia de las orcas cerca del barco, que estaba "sin timón y, por lo tanto, sin capacidad de maniobra".

Fuente: La Opinión A Coruña

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