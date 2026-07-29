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Sucesos

Muere un hombre en Sant Adrià del Besòs (Barcelona) tras recibir una herida por arma blanca

Los Mossos buscan a varios implicados en la pelea

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo. / MANU MITRU / EPC

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Germán González

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre por heridas de arma blanca en el municipio barcelonés de Sant Adrià de Besòs. La Guardia Urbana de Barcelona ha avisado a la policía catalana hacia las ocho y media de que había una persona gravemente herida en esta vía.

Varias patrullas se han desplazado hasta el lugar y han comprobado que el hombre presentaba lesiones tras haber sufrido un ataque con arma blanca Agentes de la Guardia Urbana han iniciado maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Una vez allí, los efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han continuado con las tareas de reanimación, pero finalmente el hombre ha muerto en la calle a consecuencia de las heridas.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de la muerte violenta.

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Los agentes han establecido un dispostivo para encontrar a varias personas vinculadas a esta muerte. Según fuentes policiales se trataría de una pelea por un ajuste de cuentas, aunque se sigue investigando para conocer las circunstancias de este nuevo crimen.

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Fuente: El Periódico

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