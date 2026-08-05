Detenida en Ourense una empleada del hogar por robos de más de 30.000 euros entre dinero y joyas en casas de personas mayores

El abuso de confianza es una circunstancia agravante de la responsabilidad penal, que se produce cuando una persona comete un delito aprovechándose de la buena consideración que la víctima depositó en esa persona, así como del fácil acceso que tienen a las propiedades del perjudicado por razón de su actividad. Una mujer de 53 años de edad, vecina del municipio ourensano de Coles y de nacionalidad brasileña, quebrantó en más de una ocasión y con distintos afectados dicho principio, según las conclusiones a las que ha llegado la Guardia Civil. Agentes del Equipo Roca del instituto armado detuvieron a esta mujer como presunta autora de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda y cuatro delitos de hurto. Los perjudicados por estos hechos son personas de edad avanzada —el perfil habitual de quienes necesitan apoyo en casa—, en cuyos domicilios ejercía la presunta ladrona labores domésticas como empleada del hogar. La Guardia Civil cifra en más de 30.000 euros el botín que esta investigada obtuvo en las viviendas desde principios de este año.

La sospechosa ha sido detenida en el marco de la operación Milkia. En la inspección autorizada por la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense —el órgano judicial que se encontraba en funciones de guardia—, los guardias se incautaron de joyas, relojes y dinero en efectivo, procediendo a la detención de la presunta autora y también a la investigación de su joven yerno. En el caso del varón, como presunto receptador, porque uno de los relojes sustraídos apareció en la mesilla de su habitación y ella afirmó que lo usaba el joven, indican fuentes consultadas.

La sospechosa, que fue puesta en libertad en dependencias judiciales, trabajaba en labores domésticas en varias viviendas de la zona, en las que residían personas mayores. Según la Guardia Civil, la mujer aprovechaba su actividad laboral para apoderarse en las casas de joyas y dinero en efectivo. Presuntamente, llegó a cometer un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda —está más castigado en el Código Penal que el hurto—, aprovechando que la moradora se encontraba en la iglesia, para acudir a una misa.

El valor del dinero sustraído presuntamente por esta mujer asciende a 10.160 euros en dinero en efectivo, así como 20.200 euros en joyas.

Joyas y relojes recuperados por la Guardia Civil en esta operación. / GC

Los hurtos —el delito que configuran cuatro de los cinco hechos atribuidos a esta mujer— son una de las infracciones penales más habituales que se detectan en España, la más frecuente en el caso de la criminalidad convencional, sin tener en cuenta el creciente volumen de casos de ciberdelitos.

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Según el balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, con datos del primer trimestre de 2026, entre los meses de enero y marzo se registraron en el país 146.815 hurtos, lo que supone una caída del 3,2% con respecto al dato del mismo periodo del año anterior, cuando hubo 151.743 sustracciones denunciadas a las autoridades policiales.

Investigada una mujer por acceder al domicilio de su expareja para llevarse dinero, ropa y una videoconsola En ocasiones, las relaciones de pareja terminan de forma conflictiva y los problemas se prolongan o dan lugar a situaciones que exceden los límites legales. Es lo que ha sucedido presuntamente con una mujer, de 48 años de edad, a la que la Guardia Civil de Xinzo de Limia ha tomado declaración, en calidad de investigada, porque es la supuesta autora de un delito de robo con fuerza en el domicilio de su expareja, en el municipio ourensano de Sandiás. Según indica el instituto armado, la sospechosa forzó presuntamente una ventana y se introdujo en la vivienda. Después se apoderó de una videoconsola, una televisión, ropa, documentos y 750 euros en efectivo, afirma la Benemérita.

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