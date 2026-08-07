El incendio de Huelva centra las labores de extinción, controlado el de Senet (Lleida)

El incendio declarado en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) centra este viernes todas las labores de extinción, especialmente en la parte sur, mientras que ha quedado controlado el fuego de Senet, en Lleida, tras afectar a más de un centenar de hectáreas.

Después de que en la tarde del jueves quedara extinguido el de Almorox (Toledo) y estabilizado el de Burgohondo (Ávila), el gran foco en España se encuentra en el suroeste peninsular, con un fuego en Huelva que ha afectado ya a cerca de unas 380 hectáreas.

Las labores se han concentrado esta mañana en contener el avance del fuego por la zona sur, después de conseguir frenarlo por el norte, según han informado autoridades oficiales de la Consejería de la Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Evolución poco favorable durante la noche y 18 medios aéreos

La evolución durante la noche y la madrugada, han indicado las autoridades, no ha sido del todo favorable debido al esperado cambio de viento que ha impedido cerrar el perímetro.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) mantiene movilizados 18 medios aéreos y un dispositivo terrestre de más de 80 efectivos para el incendio forestal declarado en la tarde de este jueves en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), aún activo y que ha afectado a unas 380 hectáreas.

Entre ellos, trabajan en la zona tres anfibios ligeros, un avión de coordinación, dos helicópteros semipesados, seis aviones de carga en tierra y dos anfibios pesados, de acuerdo con el Plan Infoca.

Por tierra, además de los efectivos terrestres están en las tareas tres autobombas y cuatro buldóceres.

Controlado el otro foco de Huelva

El incendio declarado el jueves por la tarde en el paraje Camino de la Borralla, en el término municipal de Villablanca (Huelva), ha quedado controlado durante la madrugada de este viernes, conforme al Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca).

Esta misma fuente ha precisado, a través de su cuenta en la red social X, que en las labores de extinción han participado medios aéreos y terrestres, aunque no ha detallado cuántas unidades quedan sobre el terreno trabajando en la extinción del fuego.

El contingente aéreo ha estado formado por dos helicópteros semipesados, mientras que el terrestre ha estado compuesto por dos técnicos de Operaciones, un agente medioambiental y dos autobombas.

Controlado también el fuego de Senet tras la tormenta

Los Bomberos han dado por controlado este viernes el incendio de alta montaña de Senet, en el municipio de Vilaller (Lleida), que ha afectado más de un centenar de hectáreas, algunas en la periferia del Parque Natural de Aigüestortes, tras el episodio de tormenta que vivió ayer Cataluña.

A las 10 horas de este viernes, como han informado los Bomberos de la Generalitat, se ha dado por controlado el incendio después de que este jueves cayeran unos 35 litros de agua.

Se mantienen este viernes las labores en el área afectada, revisando la zona y definiendo el perímetro, además de haberse activado drones para vigilar desde el aire los puntos calientes.

El fuego se inició el pasado 31 de julio por un rayo de una tormenta en un lugar de difícil acceso en alta montaña que, debido a las condiciones meteorológicas, llegó a provocar un pirocúmulo.

Prohibido el baño en Pantano de San Juan y Playa Alberche (Madrid)

La Comunidad de Madrid ha recordado que continúa prohibido el baño, la navegación y otras actividades acuáticas en el Pantano de San Juan y la Playa del Alberche, a pesar de haber declarado controlado el incendio que ha afectado a la Sierra Oeste de la región.

El Gobierno regional ha detallado que, por el momento, se han retirado 1.687 metros cúbicos de enseres y escombros (equivalentes a 281 contenedores), así como 3.567 metros cúbicos de residuos vegetales (equivalentes a 601 contenedores).

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Asimismo, la Comunidad de Madrid ha aprobado nuevas medidas de apoyo para la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios, con una ayuda de hasta 15.000 euros para atender emergencias sociales y la puesta a disposición de los municipios afectados de 17 vehículos y maquinaria para las labores de limpieza y retirada de residuos.

Fuente: El Periódico