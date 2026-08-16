Apuñala por la espalda a su pareja en plena calle en Gijón

Brutal agresión en Gijón. Un hombre fue detenido tras haber apuñalado a su expareja en plena calle. La agresión, según las fuentes consultadas, se produjo en la vía pública y el ataque fue por la espalda. El detenido ya tenía antecedentes puesto que tenía una orden de alejamiento vigente. El ataque se produjo con un arma blanca.

Tras ser arrestado pasó a disposición judicial. La Fiscalía solicitó para el su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. El Ministerio Público entiende que existe riesgo de reiteración así como riesgo de fuga.

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El ataque tuvo lugar el viernes a las ocho y media de la tarde en el cruce entre Gaspar García Laviana y la calle Niño Jesús, en el barrio de El Llano. La víctima, de 38 años, sufrió hasta cuatro heridas por arma blanca. Dos fueron en los hombros, uno en el izquierdo y otro en el derecho, y otras dos en la cara.

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