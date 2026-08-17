En las Islas Baleares
Dos niños, en estado grave tras ahogarse en piscinas de Mallorca e Ibiza
Se trata de un niño británico de cuatro años y una niña francesa de dos, que han sido ingresados en hospitales
Dos niños pequeños, de cuatro y dos años, han sido ingresados en estado grave en distintos hospitales tras ahogarse en dos piscinas de Pollença e Ibiza esta mañana.
El primer incidente ha ocurrido poco antes de las diez de la mañana, en el Club Náutico del Port de Pollença (Mallorca). Un niño británico de cuatro años ha sido rescatado de la piscina por el socorrista. El pequeño estaba en mal estado y le han practicado las maniobras de reanimación hasta la llegada de una ambulancia. Una vez estabilizado por el equipo médico, motoristas de la Guardia Civil han puesto en marcha una alerta verde y han abierto paso al vehículo sanitario hasta el hospital de Son Espases.
El pequeño ha quedado ingresado en estado grave.
Poco después, sobre las once de la mañana, una niña francesa de dos años ha sido también rescatada en mal estado de una piscina de un hotel en Cala Tarida, en Ibiza. De nuevo la pequeña ha sido asistida por los socorristas hasta la llegada de una ambulancia y la Guardia Civil ha activado otra alerta verde para agilizar el traslado al hospital de Can Misses, donde ha ingresado también en estado grave.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Diario de Mallorca
- El Real Madrid ficha una perla del Valencia CF
- El entrenador del Leeds explica el 'caso Ramazani', pretendido por el Valencia CF
- Rubén Iranzo se marcha del Valencia CF
- Arnau Martínez juega de titular con el Girona FC con su fichaje por el Valencia CF pendiente
- En plena negociación con el Valencia CF por Arnau Martínez, el Girona FC elige un sustituto
- Crecen las opciones de Rodrigo Gamón en el Valencia CF
- El Girona FC hace marcha con Arnau Martínez en plena negociación con el Valencia CF
- El Valencia CF lleva 40 días sin fichar en pleno mercado