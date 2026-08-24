Buscan a un empresario español que cayó de su barco en aguas de Italia

Efectivos de Salvamento Marítimo en Italia buscan al empresario español Juan José Mutilba, de 66 años, que se cayó de su barco el pasado martes en el mar entre la costa de Sicilia y Grecia, según han señalado a Efe familiares del desaparecido.

El empresario se jubiló en 2021 y desde entonces dedicaba gran parte de su tiempo a navegar con su mujer, según ha relatado a Efe el hijo del desaparecido, Sergio Mutilba.

El empresario salió en su embarcación junto a su mujer el lunes desde Siracusa con el objetivo de llegar a la ciudad de Pilos, en Grecia. El martes por la mañana pescó un atún, se resbaló con la sangre del pez y cayó al mar, según la versión de sus familiares.

Su mujer "no supo reaccionar", intentó llamar a emergencias pero no había cobertura y el barco se fue alejando del lugar del siniestro y siguió a la deriva.

Tres días después, el viernes, consiguió tener cobertura y llamar a un amigo de la familia, experto en navegación, que se puso en contacto con Salvamento Marítimo de España, y fueron ellos los que se comunicaron con Salvamento Marítimo de Italia y Grecia.

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Efectivos griegos consiguieron detectar el barco con la mujer y remolcarlo hasta Pilos (Grecia). Desde entonces, la búsqueda sigue activa, según han señalado familiares del empresario, que también ha notificado el suceso y pedido ayuda a la embajada de España en Roma.

Fuente: El Periódico