La Policía Nacional libera en Zaragoza a una mujer que iba a ser obligada a casarse con un hombre 40 años mayor fuera de España

La Policía Nacional ha liberado en Zaragoza a una mujer que iba a ser obligada por su familia a contraer matrimonio fuera de España con un hombre 40 años mayor y ha detenido a sus padres y hermano por su presunta implicación en delitos de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzoso, coacciones y violencia doméstica.

Según ha informado la Policía Nacional, la intervención comenzó el pasado día 13, cuando una llamada alertó de que una mujer había acudido a un establecimiento comercial solicitando ayuda tras haber escapado de su domicilio familiar.

Una vez en el lugar, los agentes de Seguridad Ciudadana comprobaron la situación de especial vulnerabilidad en la que se encontraba y conocieron un relato marcado por años de aislamiento y control.

Según manifestó, su familia le había impedido continuar con su formación académica al cumplir los 16 años, trabajar o salir libremente de casa, y sus escasas salidas se realizaban acompañada por algún miembro de la familia. Tampoco podía disponer libremente de un teléfono móvil, lo que dificultaba cualquier contacto con personas ajenas a su entorno.

Además, habría sido obligada a encargarse de las tareas domésticas y habría sufrido amenazas y agresiones físicas cuando se enfrentaba a las decisiones impuestas por su familia.

Ante la gravedad de los hechos, la mujer fue trasladada a dependencias policiales, donde agentes especializados de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras realizaron las primeras actuaciones para determinar si podía encontrarse ante un supuesto de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzoso.

Las pesquisas permitieron conocer que la familia ya habría elegido al hombre con el que pretendían casarla, una persona aproximadamente 40 años mayor que ella, y que el matrimonio se celebraría fuera de España; posteriormente, según la investigación, esta unión podría ser utilizada para facilitar que el hombre obtuviera autorización para residir y trabajar legalmente en España.

La víctima había manifestado expresamente su negativa a contraer ese matrimonio, pero pese a ello su familia pretendía trasladarla nuevamente fuera del país en un breve espacio de tiempo para materializar el enlace y había sido privada de su documentación personal.

Ante la proximidad del viaje, la mujer logró aprovechar un descuido para abandonar el domicilio familiar y acudir en busca de una persona de confianza que previamente le había ofrecido ayuda con la que solicitaron la intervención de la Policía Nacional.

Tras analizar su relato, los investigadores apreciaron indicios compatibles con una posible situación de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzoso y se activaron los mecanismos de protección y asistencia especializada para evitar que tuviera que regresar al entorno familiar, por lo que fue trasladada a un recurso seguro gestionado por una entidad especializada en la atención a víctimas.

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Los tres familiares detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que la víctima, ya en un lugar seguro y con asistencia especializada, ratificó su declaración en sede judicial, donde se acordó una orden de protección.

Fuente: El Periódico de Aragón