El italiano arrollado por el trenecito turístico en Toledo sigue hospitalizado y la Policía investiga a la conductora

El turista italiano de 44 años que fue arrollado por uno de los trenecitos turísticos de Toledo en pleno Casco Histórico de la ciudad, continúa hospitalizado a causa de la herida abierta en el brazo producida en el accidente, aunque permanece estable y su situación no parece grave.

Los hechos se produjeron a última hora de la mañana del pasado sábado, después de que el vehículo turístico se pusiera en marcha solo y sin nadie al volante. Concretamente, el vehículo se encontraba estacionado en su parada habitual de la Cuesta de Capuchinos, cuando inició la marcha y acabó colisionando con uno de los muros que delimita el parque que rodea la piscina cubierta ubicada en el Casco Histórico de la ciudad, arrollando en su camino al turista italiano. El varón fue trasladado al Hospital Universitario de Toledo, con una herida abierta en el brazo, donde continúa hospitalizado.

El trenecito realizó varias rutas a lo largo de esa mañana

La Policía Local de Toledo sigue investigando el caso con el objetivo de esclarecer las causas que provocaron que el trenecito turístico se pusiera en marcha solo, con dos hipótesis en el aire. Por un lado, no descartan que la persona encargada en la conducción del vehículo olvidara activar el freno de mano antes de abandonarlo. La otra hipótesis baraja que se produjera un fallo eléctrico en el dispositivo de frenado. Antes de que se produjera el accidente, el trenecito turístico había estado operativo y realizando varias rutas a lo largo de esa mañana.

El suceso quedó en susto, aunque todavía quedan aspectos por conocer, dada la magnitud de las consecuencias que se podrían haber producido. Este altercado se ha presenciado en una zona muy frecuentada por turistas y, afortunadamente, en el momento que ocurrió el accidente, el flujo de personas no era elevado.

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La policía también permanece a la espera de contar con las declaraciones del propio turista italiano, así como las imágenes de las cámaras próximas al punto del accidente y que podrán aportar nuevos datos para esclarecer la investigación. Mientras tanto, la Policía Local de Toledo se encuentra reuniendo pesquisas que puedan ayudar a conocer las verdaderas causas de lo ocurrido este fin de semana en el Casco Histórico de la capital castellanomanchega.

Fuente: El Periódico de España